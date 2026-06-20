Пенсионер отдал мошенникам 5 млн рублей для ухода от уголовной ответственности

Сотрудники полиции задержали 57-летнюю женщину, подозреваемую в работе курьером телефонных мошенников, похитивших у пенсионера 5 млн рублей, сообщили 20 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. По версии следствия, мужчина передал деньги злоумышленникам под предлогом избежания уголовной ответственности. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

В полицию 78-летний житель Красногвардейского района обратился вечером 11 июня. Он рассказал о неизвестных лицах, которые дважды связывались с ним по телефону, представлялись работниками различных организаций и убедили его передать наличные курьеру, чтобы избежать уголовной ответственности. Часть денег пенсионер отправил 27 мая, а оставшуюся сумму отдал 10 июня.

Предполагаемого курьера телефонных мошенников сотрудники уголовного розыска задержали 19 июня на Заневском проспекте. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге жертвами телефонных мошенников неоднократно становились пожилые люди, которых злоумышленники убеждали передавать деньги под предлогом декларирования сбережений, перевода средств на "безопасные счета" или избежания уголовного преследования. В середине мая пенсионерка отдала мошенникам 163 млн рублей золотом и наличными для "декларирования" средств.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру