Иткин предложил ввести уголовную ответственность за подделку протоколов ОСС

Вице-спикер Законодательного собрания Павел Иткин предложил ввести уголовную ответственность за фальсификацию протоколов общих собраний собственников жилья. Своим мнением он поделился 23 июня с подписчиками в соцсетях. По его словам, поправки следует внести в статью о подделке документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (ст. 327 УК). Депутат направил обращение в Минюст с просьбой дать правовую оценку инициативе и поддержать соответствующие изменения в законодательстве.

"Протокол общего собрания — это официальный документ, который порождает юридические последствия: смену управляющей компании, распоряжение общим имуществом, начисление взносов. А сегодняшняя редакция не дает возможности эффективно бороться с подделками", — написал Иткин.

По словам депутата, фальсификация протоколов собраний остается одной из острых проблем в сфере управления многоквартирными домами. В частности, поддельные документы используются для незаконного размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях без фактического согласия жителей, считает парламентарий.

Иткин не впервые обращает внимание на проблему фальсификации протоколов ОСС. В 2023 году вице-спикер Заксобрания обвинил управляющую компанию в Кировском районе в подделке его подписи. Он также предложил наказывать представителей УК лишением свободы на срок до трех лет.

Федеральную инициативу о введении уголовной ответственности за подделку подписей председателя и секретаря собрания в протоколе ОСС внесли в Заксобрание в конце 2025 года. Автором инициативы выступил депутат Алексей Зинчук. В качестве санкции он предложил установить до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере доходов осужденного за период до трех лет. Инициатива также предусматривает возможность ограничения свободы на срок до одного года.

В середине июня в Смольном заявляли о снижении числа жалоб собственников жилья на проведение собраний на 47%. Среди причин для обращения жильцов в ГЖИ называли, в том числе, подделку протоколов ООС.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру