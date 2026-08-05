"Единая Россия" займет первое место в бюллетене на выборах в Госдуму

Партия "Единая Россия" займет первую строчку в избирательном бюллетене по федеральному округу на сентябрьских выборах депутатов Государственной думы, передает 5 августа РИА "Новости". Список партий в бюллетене определили в результате жеребьевки в Центральной избирательной комиссии.

"Согласно регламенту проведения жеребьевки, представители партий доставали шары из лототрона в порядке регистрации федеральных списков политических партий", - сообщили в информагентстве.

На второй и третьей строчках списка оказались "Яблоко" и ЛДПР. Ниже расположатся Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина" и КПРФ. Три последние строчки в списке займут Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".

Всего этап регистрации списков кандидатов на предстоящие выборы в федеральный парламент в Центризбиркоме прошли 11 партий. Этап регистрации претендентов завершился в конце июля. Последними процедуру прошли кандидаты на выборы от партии "Зеленые".

Выборы депутатов Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования назначен на 20 сентября. Петербуржцы также выберут депутатов Законодательного собрания и МО "Автово", а в МО "Новоизмайловское", "Оккервиль" и "Красненькая речка" запланированы довыборы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру