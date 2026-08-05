ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 5 августа 2026, 20:01

Почти 2 млн россиян смогут проголосовать на выборах за рубежом

фото ЗакС политика Почти 2 млн россиян смогут проголосовать на выборах за рубежом

На зарубежных избирательных участках смогут проголосовать 1,8 млн россиян, сообщила 5 августа Центральная избирательная комиссия. В ЦИК уточнили, что численность голосующих за пределами страны установлена на основании консульского учета. 

В списки избирателей внутри России включено около 111 млн человек. Отдельно в ЦИК отметили, что более 11 тысяч россиян смогут проголосовать в городе Байконуре, расположенном в Казахстане. 

Выборы в Государственную думу пройдут с 18 по 20 сентября. Петербуржцы смогут воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и выбрать удобный избирательный участок на территории города не по месту регистрации.

Также в Единый день голосования в Петербурге пройдут выборы депутатов в Законодательное собрание и МО "Автово", довыборы в МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль".

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама Предвыборная агитация