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Муниципал 5 августа 2026, 18:40

На выборы в МО "Автово" зарегистрировали 65 кандидатов

фото ЗакС политика На выборы в МО "Автово" зарегистрировали 65 кандидатов

Регистрацию кандидатов на выборы седьмого созыва завершили 4 августа в муниципальном образовании "Автово", сообщил председатель Городской избирательной комиссии Максим Мейксин в соцсетях. В списки внесены 61 кандидат и еще четверо самовыдвиженцев по четырем округам.

Больше всего кандидатов в депутаты зарегистрировано по многомандатному избирательному округу № 4 – 19 человек, в том числе два самовыдвиженца. По округам № 1 и № 3 за депутатские мандаты поборются 15 и 16 кандидатов соответственно, включая двух самовыдвиженцев, по округу № 2 – 15 претендентов.

Этап выдвижения кандидатов на выборы в МО "Автово" начался 7 июля. Неделю назад Территориальная избирательная комиссия №41 отказала в участии в выборах всем кандидатам от ЛДПР и "Справедливой России", в том числе действующему главе муниципального образования Илье Шмакову. Также к голосованию не допустили трех представителей "Новых людей".

Помимо голосования в МО "Автово", довыборы пройдут еще в трех муниципальных образованиях - "Новоизмайловское", "Красненькая речка" и "Оккервиль". Также с 18 по 20 сентября петербуржцы смогут проголосовать за депутатов в Законодательное собрание города и Государственную думу.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру


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