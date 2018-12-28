Беглов пообещал помочь "Метрострою" разобраться с долгами

Исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов заявил, что город посильно поможет компании "Метрострой" разобраться с долговым "наследием".

"Это безобразие, что перед Новым годом простые рабочие, а это более 2-х тысяч метростроевцев, не получили заработную плату. Задолженность накопилась за три месяца. Поставили себя, правительство и горожан в самые сложные условия", - ругается врио губернатора.

"Метрострой", напомним, по сведениям вице-губернатора Николая Бондаренко, задолжал как городу, так и различным подрядным организациям более 23 млрд рублей.

Между тем, Беглов выразил намерение взять ситуацию в свои руки. На данном этапе ведутся переговоры с налоговой инспекцией и судебными приставами, которых в Смольном просят временно разблокировать счета компании и выплатить рабочим долги по заработной плате.

"В наших планах метростроевцам помочь! Потом сядем за стол переговоров, чтобы обсудить дальнейшие шаги по развитию метро", - подытожил Беглов.

Накануне проходчики путей "Дунайской" жаловались на невыплату им зарплаты в течение пары месяцев. По словам одного из рабочих, долги были выплачены только бастовавшим строителям "Театральной". В свою очередь "Метрострой" пообещал рассчитаться с задолженностями до Нового года.

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