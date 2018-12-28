18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:10

Беглов пообещал помочь "Метрострою" разобраться с долгами

Исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов заявил, что город посильно поможет компании "Метрострой" разобраться с долговым "наследием".

"Это безобразие, что перед Новым годом простые рабочие, а это более 2-х тысяч метростроевцев, не получили заработную плату. Задолженность накопилась за три месяца. Поставили себя, правительство и горожан в самые сложные условия", - ругается врио губернатора.

"Метрострой", напомним, по сведениям вице-губернатора Николая Бондаренко, задолжал как городу, так и различным подрядным организациям более 23 млрд рублей.

Между тем, Беглов выразил намерение взять ситуацию в свои руки. На данном этапе ведутся переговоры с налоговой инспекцией и судебными приставами, которых в Смольном просят временно разблокировать счета компании и выплатить рабочим долги по заработной плате.

"В наших планах метростроевцам помочь! Потом сядем за стол переговоров, чтобы обсудить дальнейшие шаги по развитию метро", - подытожил Беглов.

Накануне проходчики путей "Дунайской" жаловались на невыплату им зарплаты в течение пары месяцев. По словам одного из рабочих, долги были выплачены только бастовавшим строителям "Театральной". В свою очередь "Метрострой" пообещал рассчитаться с задолженностями до Нового года.

 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
27 декабря, 17:23В развитие Кронштадта вложат 47 млрд рублей
26 декабря, 12:13Вишневский - об отставке Албина: Беглов избавляется от тех, на чьем фоне смотрится блекло
25 декабря, 20:51Беглов вручил Эдите Пьехе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени
23 декабря, 18:10Беглов подписал закон, продлевающий летний период действия студенческих проездных
22 декабря, 15:15Беглов допустил возможность появления метро в Красном селе
20 декабря, 10:50Беглов подписал закон, позволяющий ему идти на выборы самовыдвиженцем
19 декабря, 12:32Макаров объявил внеочередное заседание ЗакСа ради поправки о губернаторе-самовыдвиженце
13 декабря, 13:22Беглов не поддержал идею компенсации взносов на капремонт для пожилых без заявлений
12 декабря, 14:30В ЗакСе вручили награду зятю Беглова, но еще не наградили Полтавченко
12 декабря, 14:00ЗакС разрешил Беглову идти на выборы самовыдвиженцем

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:23    
придется ему СВОЙ ЛОПАТНИК расстрясти на 390 лямов - ТОГДА ВЫБЕРУТ БЕГЛОГО

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

18:57 Партия перемен подала в суд на Минюст из-за отказа в утвердить Гудкова председателем

18:33 Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков   4

17:42 Суд снял ограничения со счетов "Метростроя" для выплаты зарплаты рабочим

16:48 Петербуржец получил условный срок за шутку про антифашистов и лишился интернета

16:33 Верховный суд отменил решение об оправдании экс-сенатора от Карелии Алиханова   1

16:08 Министр соцразвития Самарской области извинилась за свои слова об огороде для молодых мам

15:59 Муниципал: "Красненькая речка" готова добавить в меню общепита "безмайонезную" шаверму Милонова   1

15:50 Жильцов аварийного дома на Полтавской улице расселят принудительно из-за угрозы обрушения

15:23 Мосгорсуд отказался пересматривать приговор Никите Белых   1

14:50 Россия и Британия договорились о частичном восстановлении состава дипмиссий   2

14:37 СК закрыл первое дело после частичной декриминализации 282 статьи УК

14:13 Милонов откроет в Петербурге киоск с "безмайонезной" сирийской шавермой   5

13:51 В Самаре министр соцразвития вместо помощи посоветовала молодым мамам разводить огород   1

13:20 Координатор "Времени" получил 12 суток ареста за бранную перепалку в суде   2

12:56 Ковалев просит Путина осадить недовольных строительством Музея блокады "нуворишей"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.