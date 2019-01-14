Депутаты пожаловались на Беглова прокурору Петербурга

Депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Максим Резник, Алексей Ковалев и Надежда Тихонова обратились к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой привлечь к ответственности врио губернатора Александра Беглова за отсутствие ответа по ситуации с Пулковской обсерваторией.

17 декабря депутаты обратились к Беглову в связи с ситуацией по Пулковской обсерватории, которую хотят защитить от застройки. В ответе на запрос Вишневского Беглов подтверждал, что обязан в течение десяти дней принять парламентариев во внеочередном порядке, но так с ними и не встретился.

«До сих пор он не соизволил не то, что принять, а хотя бы ответить. Наше терпение лопнуло», - написал Вишневский в Telegram-канале.

Парламентарии просят Литвиненко рассмотреть вопрос о привлечении Беглова к ответственности за нарушение Устава Петербурга и городского законодательства и принять меры прокурорского реагирования для того, чтобы врио губернатора все же обеспечил прием депутатов.

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