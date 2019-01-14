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17:28

Депутаты пожаловались на Беглова прокурору Петербурга

Депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Максим Резник, Алексей Ковалев и Надежда Тихонова обратились к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой привлечь к ответственности врио губернатора Александра Беглова за отсутствие ответа по ситуации с Пулковской обсерваторией.

17 декабря депутаты обратились к Беглову в связи с ситуацией по Пулковской обсерватории, которую хотят защитить от застройки. В ответе на запрос Вишневского Беглов подтверждал, что обязан в течение десяти дней принять парламентариев во внеочередном порядке, но так с ними и не встретился.

«До сих пор он не соизволил не то, что принять, а хотя бы ответить. Наше терпение лопнуло», - написал Вишневский в Telegram-канале.

Парламентарии просят Литвиненко рассмотреть вопрос о привлечении Беглова к ответственности за нарушение Устава Петербурга и городского законодательства и принять меры прокурорского реагирования для того, чтобы врио губернатора все же обеспечил прием депутатов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:13    
Это не братва, а барыги беспонтовые. Перед ними ответку держать - себя не уважать. Все правильно сделал Смотрящий!

17:48    
Смотрящий авторитетную братву, как чушков, бортанул. Безпонтово съехал с предъявы, как сявка. Не по положению и не по понятиям. Даже не обставился. За косяк получит от решалы гнилой базар на сходняке, уразумеет, что Закон порядка требует.

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