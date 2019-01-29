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29 января, 19:27

"Повторяться стал": Вишневский ответил Беглову на слова о покорении гор снега вместо помощи

Депутат Борис Вишневский в своем Facebook заявил, что врио губернатора Петербурга Алекcандру Беглову «больше нечем» ответить парламентарию на запросы об уборке снега на улицах города.

Так Вишневский отреагировал на заявление Беглова о «горах снега» на улицах города и тех, кто «покоряет эти горы с ледорубами вместо того, чтобы помочь их убрать». Перед этим депутат рассказывал , как он «надел свой старый анорак, взял свой верный ледоруб, и совершил первовосхождение на пик Беглова по юго-восточной стене» в Василеостровском районе.

«Как и раньше,  больше ему [Беглову] ответить мне нечем.  Повторяться стал.  Во-первых,  такие горы убирают не лопатами,  а техникой. А во-вторых,  хуже всего с уборкой тротуаров от льда», - подчеркнул Вишневский.

Он заметил, что так и не получил от врио губернатора ответа на предложение выделить деньги из резервного фонда города и нанять на них людей для уборки улиц. Напомним, Беглов отреагировал на это предложение во время объезда Василеостровского района, заявив, что депутат «на городской субботник уехал в Германию и Австрию» - хотя Вишневский в последний раз был в Австрии в 2013 году, а в Германию ездил в октябре 2018-го в составе делегации Заксобрания.



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2:03    
Вишневский без задержек получает только депутатскую зарплату в кассе Заксобрания.

0:28    
23-18
Вишневский ещё ни одного письменного ответа по снегу не получил. Если у Вас другие сведения - обнародуйте.

29 января, 23:18    
То есть Вишневский ради собственного пиара талтычит одну и ту же типа предъяву, а ему должны писать разные ответы? Нуну!

29 января, 23:17    
Беглов посетил Василеостровскиц район, вот почему слегка почистили у Приморской. А зачем тогда глава района, если даже такую ерунду как очистка улиц от снега решается только на губернаторском уровне. Может пора выгнать всех этих бездельниц и бездельников. И в городе будет лучше и чище.

29 января, 20:41    
Тролли ниженаписавшие, читайте внимательней:
!Напомним, Беглов отреагировал на это предложение во время объезда Василеостровского района, заявив, что депутат «на городской субботник уехал в Германию и Австрию» - хотя Вишневский в последний раз был в Австрии в 2013 году, а в Германию ездил в октябре 2018-го в составе делегации Заксобрания."
Ну и кто по вашему говорит неправду??????????????

29 января, 20:14    
Ему нельзя в Израиль - там работать надо, а тут они с женой на пару большие деньги получают в кассе ЗакСа, за фотосессии с ледорубами.

29 января, 20:03    
Валил бы Вишневский на родину предков -Израиль, там и снега нет...пургу не надо будет гнать...

29 января, 19:45    
Юный Меркадер с ледорубом по имени Вишневский до сих пор не знает, что лед с тротуаров скалывают ломиками... Хотя он может и лопатой с ледорубом попробовать - все хоть какой-то толк будет, а не болтовня пустомели и позера.

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