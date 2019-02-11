В Петербурге отменили режим повышенной готовности для РСЧС

Режим повышенной готовности, в связи с непогодой введенный 17 января врио губернатора Александром Бегловым для территориальной петербургской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), перестал действовать, сообщает ТАСС.

С 11 февраля сотрудники коммунальных служб приступили к плановой работе, о чем отчитался вице-губернатор Николай Бондаренко.

"С утра понедельника режим повышенной готовности в городе отменен, коммунальные службы города перешли к комплексной очистке дворов, с перестановкой машин, как и при уборке улиц", - приводят журналисты его реплику.

Ожидается, что 12 февраля количество вывезенного и утилизированного снега за нынешнюю зиму достигнет 2,5 млн кубометров. Таких показателей не было с 2012-го года.

Качество зимней уборки удовлетворяет далеко не всех горожан.

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