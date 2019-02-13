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13:26

Ковалев назвал выступление Бондаренко об уборке Петербурга “пустопорожним”

Лидер фракции “Справедливая Россия” в Законодательном собрании Алексей Ковалев возмутился тем, что многим депутатам не дали возможности задать свои вопросы вице-губернатору Петербурга Николаю Бондаренко.

Обращаясь к коллегам с трибуны, Ковалев назвал само выступление Бондаренко в ЗакСе 13 февраля “пустопорожним” и возмутился тем, что некоторых депутатов лишили права задать ему вопросы.

- На моей практике такое - в первый раз, - отметил Ковалев.

Напомним, десять депутатов, в том числе четверо лидеров фракций, записавшихся, чтобы задать вопросы Бондаренко после его доклада об "антиснежной" уборке города, не успели этого сделать, так как спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объявил перерыв.

Позже Макаров заявил на брифинге, что действовал в соответствии с регламентом.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:28    
Ковалёв взял на вооружение тактику пархатого паскудника кролика и второго жида, становясь каждой бочке затычкой ? Начал готовиться к выборам ? Понравилось в депутатах ?

15:14    
Макарова давно пора из ЗАКСа поганой метлой гнать. Дуремар1111

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