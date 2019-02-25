Недовольные качеством письменных ответов Беглова депутаты обратились в прокуратуру

Депутаты петербургского парламента просят городскую прокуратуру проверить письменные ответы, которые приходят от врио губернатора Александра Беглова: по мнению Алексея Ковалева, Надежды Тихоновой, Александра Егорова, Максима Резника и Бориса Вишневского, регулярно имеет место уход от прямых и конкретных вопросов и имитация ответов, что, возможно, входит в противоречие с федеральным законодательством. Кроме того, в заявлении петербургских справедливороссов говорится о том, что такое пренебрежение социально важными проблемами дает право усомниться в компетентности главного городского чиновника.

"Ни один из депутатов оппозиционных фракций ни разу не получил полного ответа с подробным изложением точки зрения исполняющего обязанности высшего должностного лица Санкт-Петербурга по какому-либо важному для города и петербуржцев вопросу. Получается, что временный градоначальник никак не реагирует на сообщения о проблемах граждан", - гласит текст документа.

Стиль письменных ответов Беглова депутаты характеризуют как "шаблонный": они утверждают, что, как правило, он просто присылает "обезличенную" информацию справочного характера, из которой невозможно понять его собственную позицию и хотя бы на чьей он стороне в том или ином споре.

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