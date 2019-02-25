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13:46

Недовольные качеством письменных ответов Беглова депутаты обратились в прокуратуру

Депутаты петербургского парламента просят городскую прокуратуру проверить письменные ответы, которые приходят от врио губернатора Александра Беглова: по мнению Алексея Ковалева, Надежды Тихоновой, Александра Егорова, Максима Резника и Бориса Вишневского, регулярно имеет место уход от прямых и конкретных вопросов и имитация ответов, что, возможно, входит в противоречие с федеральным законодательством. Кроме того, в заявлении петербургских справедливороссов говорится о том, что такое пренебрежение социально важными проблемами дает право усомниться в компетентности главного городского чиновника.

"Ни один из депутатов оппозиционных фракций ни разу не получил полного ответа с подробным изложением точки зрения исполняющего обязанности высшего должностного лица Санкт-Петербурга по какому-либо важному для города и петербуржцев вопросу. Получается, что временный градоначальник никак не реагирует на сообщения о проблемах граждан", - гласит текст документа.

Стиль письменных ответов Беглова депутаты характеризуют как "шаблонный": они утверждают, что, как правило, он просто присылает "обезличенную" информацию справочного характера, из которой невозможно понять его собственную позицию и хотя бы на чьей он стороне в том или ином споре.



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17:30    
Если даже в статусе ВРИО Беглов позволяет себе игнорировать официальные обращения депутатов, то как же он начнет себя вести, если будет выбран?

17:04    
16:29. И началось строительство социализма с индустриализацией всей страны, 100% грамотностью, победой над еврофашизмом, покорением космоса и тд итп.

16:29    
15-41
Дурачина ты, простофиля. После этих слов Железняка сменил хам Чугункин, а потом Шариковы и Швондеры. И началось... А учредительное собрание - это была законная власть. Если бы не кукловоды Железняка (и твои тоже) мы бы сейчас в снегу и грязи не барахтались.
Но если очень хочешь -перестань быть Чугункиным, стань Железняком, приди и скажи всё, что хочешь. Слабо? То-то.

16:14    
Кролик будет цепляться за дверь кабинета и орать, чтобы его оставили вместе с женой на депутатской зарплате:)))

15:41    
Да, когда же матрос Железняк из Таврического дворца придёт в Мариинский и произнесёт историческую фразу, что караул устал, расходитесь...

15:26    
13-50 вы не ушиблись головкой своей - бестолковой? Может вызвать санитаров и доктора? По невнятным репликам и вашей несвязной речи про дармоедов и уборку снега, похоже вас сильно приложили головкой об асфальт.

15:23    
14:32. Беглов-босс, он должен городом заниматься, а не на дурацкие вопросы депутатов отвечать или с дармоедами встречаться! Я бы вообще у депутатов ЗАКСа зарплату отнял в пользу, к примеру, детдомов, как было в добрые советские времена!

14:32    
Да, стиль общения Беглова не вызывает уважения.
Резника оговорил, с народом не общается, депутатов не принимает, ответов вразумительных не даёт, вместо дела лопатой машет...
Предполагаю, что не изберут.

14:18    
13-50
4 минуты от публикации. Вот это настоящий, профессиональный провокатор! Но, к сожалению, круглый дурак.

13:50    
Не надо вообще Беглову отвечать на вопросы этих депутатов-бездельников, прожирающих бюджет нашего города! Всех отправить их на уборку снега, хоть какая-то польза от этих дармоедов Питеру будет!

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Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

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