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Новости

15:57

Резник хочет видеть Хлуткова в качестве свидетеля "поклепа" на себя

Депутат петербургского парламента Максим Резник, которому суд отказал в удовлетворении иска к врио губернатора Александру Беглову и который собирается это решение обжаловать, сообщил на своей странице в Facebook о желании видеть экс-главу Центрального района Андрея Хлуткова в роли свидетеля. По словам Резника, Хлутков должен был слышать порочащие его высказывания Беглова, поскольку чиновник в тот момент находился в зале, где это произносилось.

Хлутков - один из тех, кто был на мероприятии, где врио Беглов пытался оскорбить меня своей ложью «про фашистов». Вызову в суд свидетелем. Что скажет? Не слышал, не видел, никто не говорил... А как там честь офицера?

Максим Резник

Напомним, поводом для иска Максима Резника к Беглову о защите чести и достоинства стало выступление главного городского чиновника на открытии Музея блокадной медицины 23 января. В Telegram-каналах появилась запись фрагмента речи Беглова, который внушал ветеранам, что Резник на заседании ЗакСа ратовал за сдачу блокадного Ленинграда гитлеровским войскам. В реальности же народный избранник говорил об отсутствии свободы слова в городских СМИ и плохой уборке улиц.

Отметим, что Резник подал еще и второй иск по тому же самому поводу, где ответчиками, помимо Беглова, выступают СМИ.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:16    
Брехлов должен ответить за клевету! Совсем заврался брехунатор.
Хлудков по повестке не явится. Ему прикажут сидеть на попе ровно, и он подчинится.

16:52    
Максим, наплюй. Не тащи ты в суд этих экс, вице..., все трусы и предатели. Береги нервные клетки!!! С правосудием у нас напряженка.
Многие горожане  и так поняли цену этому  "горячему парню из Баку" по последним событиям.

16:26   Олег  
Проблемы в городе кончились. Можно заняться уязвленным эго Резника. Или всё же есть проблемы с дорогами, капремонтом, уборкой снега, крышами, льготными лекарствами, соцобеспечением? А, Максим Львович?

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