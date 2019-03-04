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Новости

13:20

Свыше тысячи сотрудников коммунальных служб убирают петербургский снег

После сильной метели, посетившей Петербург в минувший уик-энд, убирать улицы от ее последствий вышло более тысячи работников, представляющих коммунальные службы, пишет ТАСС. В свою очередь, снегоуборочных машин используется свыше 700 единиц.

Вследствие непогоды движение транспорта затруднено по всему городу. Отмечается, что выпавший снег местами достигает высоты 20 сантиметров.

Таким образом, фактически в город вернулась зима и те проблемы, которые создавали неудобства петербуржцам с начала года. Снежная зима стала причиной трагедий - таких, как гибель людей от льда, скопившегося на кровле.

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14:52    
А сколько дворников числится и сколько фактически работает?

13:33    
Заголовок ложный.
Правильно надо бы написать так: По неподтверждённым данным, полученным из непроверенного сборника новостей ТАСС.ру, город, якобы, убирают.

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