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13:58

Вишневский внес в ЗакС поправку о весенней корректировке бюджета

фото ЗакС политика Вишневский внес в ЗакС поправку о весенней корректировке бюджета

Лидер парламентской фракции «Яблоко» Борис Вишневский внес в Законодательное собрание Петербурга поправку, согласно которой глава города будет обязан проводить корректировку регионального бюджета дважды в год.

- Не реже двух раз в год, не позднее 1 апреля и не позднее 1 октября, губернатор должен вносить в Законодательное собрание проект закона о внесении изменений в бюджет текущего года. Мы никак его не ограничиваем. Пусть вносит то, что считаем нужным. Но пусть это будет сделано, - объяснил Вишневский ЗАКС.Ру суть своего предложения.

Поправка внесена в законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге». Документ был принят в первом чтении 13 марта 2018 года. Второе чтение пройдет не ранее 13 апреля.

Также, по словам Вишневского, он и депутат от фракции Партия роста Максим Резник подняли вопрос о весенней корректировке бюджета на совете фракций петербургского парламента 25 марта. Оппозиционеры заявили, что весенняя корректировка необходима для закупки снегоуборочной техники на следующий зимний сезон.

Ранее за проведение весенней корректировки высказался председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

 



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14:56    
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