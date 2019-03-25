Ещё одна «жертва» снега

Врио губернатора Александр Беглов 25 марта отправил в отставку главу жилищного комитета Валерия Шияна. Озвученная причина – многочисленные нарушения при организации уборки снега прошедшей зимой и некачественный капитальный ремонт фасадов исторических зданий. Впрочем, отставку Шияну предсказывали ещё несколько лет назад.

фото: assembly.spb.ru

Давно ждали

О возможной отставке Шияна говорили уже давно. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру напомнил, что экс-главу жилищного комитета хотел уволить ещё бывший вице-губернатор Владимир Лавленцев.

Тогда между чиновниками разрастался конфликт: назначенный вице-губернатором по ЖКХ в 2014 году Лавленцев был недоволен работой жилкома Шияна. Бывший тогда членом Общественного совета по ЖКХ Федор Горожанко отмечал, что вице-губернатор задает «адекватные» вопросы председателю комитета, а тот не может на них ответить. Эксперты считали, что Шиян на фоне конфликта уйдет в отставку. Однако, ситуация сложилась иначе.

- Это было где-то лет пять назад. Кончилось тем, что уволили самого Лавленцева. Поскольку Георгий Сергеевич Полтавченко всячески держался за Шияна и не давал его трогать. Поэтому удивительным является не то, что его сняли, а то, что он так долго продержался, - отметил Вишневский.

Как пишет «Фонтанка», Шиян давно просился в отставку. Он якобы написал заявление на увольнение ещё 14 февраля. Но уйти без скандала не удалось. В конце февраля 2019 года на телеканале «Россия24» вышел сюжет о плохой уборке снега в Петербурге. Из материала следует, что главный виновник всех проблем – глава жилкома Валерий Шиян. В сюжете сообщалось, что во дворе его дома, в отличие от других дворов Петербурга, снег убран, а также, что «у здания комитета стоят дорогие внедорожники с красивыми номерами». Сам Шиян в сюжете практически ничего не говорил, только пожаловался на небывалые этой зимой снегопады. Зачастую герои таких разоблачительных сюжетов государственных телеканалов в скором времени покидают свои посты.

Как заявили в Смольном, в отставку Шияна отправили за плохую уборку снега и неудовлетворительный капитальный ремонт зданий в центре города. Прошедшей зимой Петербург действительно столкнулся с серьезной проблемой: снега выпало много, а городские коммунильщики к этому готов не был. В снеге утопали дороги и дворы – за уборку которых ответственен, в частности, и жилищный комитет. Причинами снежных завалов называли отсутствие необходимого количества снегоуборочной техники, дворников, многочасовые очереди на снегоплавилках и недостаточное финансирование уборки снега и наледи.

При этом, Шиян не первый петербургский чиновник, кого лишили должности после «снегоапокалипсиса» зимы 2018-2019 годов. В начале февраля Беглов за плохую уборку улиц от снега отправил в отставку главу администрации Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Позже по этой же причине свои места потеряли руководители администраций Центрального района Андрей Хлутков, Виталий Черкашин из Красносельского района и Юлия Киселева из Василеостровского. Однако уже в марте стал известно, что Сапожников и Хлутков нашли новые места работы – снова в городской администрации. Сапожников начал трудиться в жилищном комитете, а Хлутков – в комитете по внешним связям. В околополитических кругах распространено мнение, что отставки с формулировкой «за некачественную уборку» носят больше политический характер, нежели являются доказательством поиска виноватых в зимних проблемах города.

Шиян занял должность председателя жилищного комитета в ноябре 2011 года. На этом посту он стал героем нескольких громких историй. В частности, экс-председатель жилкома получил широкую известность благодаря своей фразе о том, что среднестатистическая петербургская семья может накопить на квартиру за семь лет. Позже он добавил со ссылкой на Петростат, что доход средней семьи из Петербурга составляет 42 тысячи рублей на человека.

После отставки 25 марта Шиян снова отметил, что в некачественной уборке улиц от снега в прошедшую зиму виновата плохая погода. Однако, он извинился перед петербуржцами за возможные недочеты в своей работе – «это было неумышленно».

Нарекания и нерешенные проблемы

С доводами Смольного в пользу увольнения Шияна полностью согласна представитель фракции «Справедливая Россия» Надежда Тихонова. По ее мнению, озвученных администрацией причин вполне достаточно для отставки. Однако, были и другие проблемы в работе жилищного комитета, считает Тихонова. К примеру, ежегодное сокращение жилищных программ. Это программы, которые направлены на помощь в получении жилья молодым семьям и льготникам, а также на расселение коммунальных квартир.

- Сколько можно говорить, что у нас закон есть, где прописаны суммы, которые должны выделяться на содержание жилищной программы, а у нас даже закон не выполняется, - заявила политик в беседе с ЗАКС.Ру.

По словам председателя петербургского отделения Партии Роста и руководителя проекта «Новости Купчино» Павла Швеца, к комитету Шияна было всегда много вопросов. Один из основных – восстановление фасадов в центре Петербурга.

- Капитальный ремонт исторического центра и фасадов проходит плохо. Декоративные элементы просто обрушаются и сбиваются, или их восстанавливают в каком-то извращенном виде, - уточнил Швец.

Он напомнил недавнюю историю с домом на Миллионной улице. Там с дома №4 обвалился кусок штукатурки, хотя капитальный ремонт закончили всего два месяца назад.

Депутат Вишневский перечислил целый ряд задач, с которыми жилищный комитет под руководством Шияна не справлялся.

- Например, капитальный ремонт, обслуживание зданий, уборка, в том числе, и летняя. Плюс очень тяжелая ситуация, хотя, конечно, не только жилком в этом виноват, с программой расселения коммунальных квартир. В жилищные планы несколько лет подряд вообще обычные очередники не попадают. Сейчас у нас жилье получают те, кто встал на общую очередь в 80-м году. Куда же это годится? – задался вопросом парламентарий.

Кроме того, каждый год поднимается проблема завышенных платежек, заявил руководитель «Красивого Петербурга» Красимир Врански. Он также отметил, что ежегодно происходит «неразбериха с тарифами» и накопились большие долги перед ресурсными компаниями. Речь идет о жалобах петербуржцев на резкое повышение сумм в счетах на оплату коммунальных услуг.

Во время разговора с ЗАКС.Ру Врански не смог вспомнить положительных моментов в работе жилкома под руководством Шияна. Привести пример из области хорошей работы ведомства затруднилась и эсер Надежда Тихонова.

Отметим, что в сообщении Смольного об отставке Шияна указывается, что некие документы о нарушениях были переданы в правоохранительные органы. Какие именно документы и на какую тему, в администрации не пояснили.

Новая надежда

С отставкой Шияна у политиков и общественников появилась новая надежда на улучшение ситуации в жилищном секторе Петербурга. Врански заявил, что рассчитывает на перемены к лучшему после произошедшей отставки.

- Я надеюсь, что новый человек, который придет, хотя бы урегулирует проблемные вопросы и будет в теме работать. Я с оптимизмом отношусь к новому лицу, которое придет, - добавил общественник в разговоре с ЗАКС.Ру.

К вечеру 25 марта стало известно, что пока исполнять обязанности главы жилкома будет Василий Осипов, бывший до этого заместителем Шияна.

Надежды на улучшение ситуации в сфере ЖКХ высказала и Надежда Тихонова, одобрившая отставку Шияна.

- Честно говоря, рады. Надеемся, что в жилищной сфере что-то изменится в лучшую сторону, - сказала депутат.

София Саттарова

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