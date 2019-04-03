Макаров пожелал Дмитриевой долгие годы работать в Заксобрании

Перед началом пленарного заседания ЗакСа 3 апреля спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров поздравил с днем рождения председателя фракции Партия роста Оксану Дмитриеву.

- Лучшего коллектива, чем ЗакС, у вас не было и не будет, - заявил Макаров, пожелав Дмитриевой еще долгие годы работать в ЗакСе.

Напомним, Дмитриева была депутатом Госдумы I-VI созывов. В 2016 году она проиграла выборы в Думу единороссу Михаилу Романову. В бюллетень для голосования попали спойлеры-однофамилицы Дмитриевой.

Отметим, что после официального поздравления спикера к Дмитриевой подошел депутат Михаил Амосов и подарил ей букет цветов.

Вячеслав Макаров также поздравил с прошедшими днями рождения единороссов Константина Чебыкина и Александра Ваймера. Ваймер спикер назвал “великим тружеником” и “человеком, который не стал небожителем”.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.