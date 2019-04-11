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13:52

Биатлонист Шипулин подал заявку на участие в праймериз "Единой России" по довыборам в Госдуму

фото ЗакС политика Биатлонист Шипулин подал заявку на участие в праймериз "Единой России" по довыборам в Госдуму

Биатлонист Антон Шипулин, завершивший карьеру, подал документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму, сообщает свердловское отделение партии.

По словам свердловских единороссов, Шипулин стал первым, кто подал документы. Окончательное решение о регистрации участника примет региональный оргкомитет. Документы рассматривают в течение пяти рабочих дней.

О своем намерении участвовать в довыборах в Госдуму от «Единой России» Шипулин заявил в январе, после того, как завершил карьеру биатлониста. Довыборы состоятся в сентябре 2019 года.

Среди депутатов Госдумы немало бывших спортсменов, некоторые их высказывания вызывали бурную дискуссию в обществе. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов  предлагал запретить спортсменам баллотироваться в депутаты Госдумы.

Депутат Госдумы, двухкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в интервью Sports.ru заявляла, что даже если ее спортивные заслуги не уважают, она «плевала на все», и другие «никогда не станут как» она и другая спортсменка, экс-депутат Алина Кабаева.

Именитая фигуристка Ирина Роднина в апреле дала интервью, в котором рассказала о принятии Закона Димы Яковлева, своем отношении к американскому гражданству дочери и Алексею Навальному. После повышения возраста выхода на пенсию в России она поддержала идею отменить пенсионные льготы для депутатов, если это «так сильно людей раздражает, если это вызывает какой-то антагонизм, и мы теряем доверие».

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