Биатлонист Шипулин подал заявку на участие в праймериз "Единой России" по довыборам в Госдуму

Биатлонист Антон Шипулин, завершивший карьеру, подал документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму, сообщает свердловское отделение партии.

По словам свердловских единороссов, Шипулин стал первым, кто подал документы. Окончательное решение о регистрации участника примет региональный оргкомитет. Документы рассматривают в течение пяти рабочих дней.

О своем намерении участвовать в довыборах в Госдуму от «Единой России» Шипулин заявил в январе, после того, как завершил карьеру биатлониста. Довыборы состоятся в сентябре 2019 года.

Среди депутатов Госдумы немало бывших спортсменов, некоторые их высказывания вызывали бурную дискуссию в обществе. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предлагал запретить спортсменам баллотироваться в депутаты Госдумы.

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Именитая фигуристка Ирина Роднина в апреле дала интервью, в котором рассказала о принятии Закона Димы Яковлева, своем отношении к американскому гражданству дочери и Алексею Навальному. После повышения возраста выхода на пенсию в России она поддержала идею отменить пенсионные льготы для депутатов, если это «так сильно людей раздражает, если это вызывает какой-то антагонизм, и мы теряем доверие».