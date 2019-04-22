«Народу дали сделать выбор»: Петербургские депутаты о прошедших на Украине выборах

На Украине завершается подведение итогов второго тура президентских выборов. С большим отрывом, по предварительным данным, побеждает Владимир Зеленский. Он набрал 73,22% голосов украинцев, а его оппонент Петр Порошенко – 24,46%. Это были честные выборы и решение украинского народа надо уважать, считает большинство опрошенных ЗАКС.Ру петербургских депутатов. Но расслабляться не стоит: Зеленский ещё должен привести в правительство сильную команду, и вообще, это всё может быть продуманным ходом США, уверена часть собеседников ЗАКС.Ру.

Депутаты петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский, Михаил Амосов и Максим Резник высказали своё мнение о прошедших на Украине выборах в Facebook ещё до объявления результатов подсчета всех голосов. Представитель «Яблока» Вишневский поздравил украинцев с демократической сменой власти. Это для Украины не впервой, в отличие от России, уточнил депутат. Он добавил, что искренне завидует Украине и надеется, что Россия вскоре догонит свою соседку.

- И Ющенко, и Янукович, и Порошенко побеждали на демократических выборах - в жесткой конкурентной среде. А если граждане и ошибались, выбирая того, кто в итоге оказался непригодным - потом они же отказывали ему в доверии, - написал Вишневский.

С таким мнением согласен и оппозиционный парламентарий Максим Резник. Он выразил надежду на успех Украины и пожелал удачи соседнему государству.

Сооснователь «Движения демократического обновления» Михаил Амосов написал, что смена власти через выборы – это и есть демократия. Депутат считает, что выбор украинцами Владимира Зеленского означает, что людям необходимо обновление первого лица и всей политики страны.

Этот запрос на обновление вылился в несколько необычное голосование за несколько необычного кандидата, считает лидер фракции «Единой России» в городском парламенте Александр Тетердинко. По его мнению, прошедшие выборы говорят о низком уровне доверия к украинской власти.

- Те люди, которые пять лет назад осуществляли государственный переворот, в глазах избирателей обанкротились. Та политика, которую они проводили пять лет назад на Украине, обанкротилась, - пояснил депутат.

По мнению Тетердинко, Зеленский не самостоятельная политическая фигура, а его успех в дальнейшем зависит от того, каких людей он включит в правительство. Если это будут настроенные на решение проблем общества профессиональные кадры, то у Украины «есть надежда на улучшение социальной и экономической ситуации», сказал Тетердинко.

Так же считает руководитель петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов. По его мнению, Зеленскому теперь необходимо опираться на команду. Капитанов в беседе с ЗАКС.Ру выразил мнение, что избранный глава Украины – управленец, что сейчас стране, возможно, и необходимо. Руководитель ЛДПР в Петербурге считает, что Зеленский должен справиться с новой должностью.

- У него есть хороший пример предыдущего руководителя, у которого были как положительные, так и отрицательные какие-то решения. И, исходя из этого, он будет вести дальнейшее развитие государства. Я рад, что по ощущениям на Украине прошли честные выборы и народу действительно дали сделать выбор, - добавил Капитанов.

Депутат фракции «Единая Россия» Денис Четырбок не видит ничего плохого в том, что Зеленский в прошлом шоумен и комик.

- Он же не выступал в КВНе. Он участвовал в избирательной кампании. Он участвовал в дебатах, достаточно масштабных. У него есть своя позиция, предвыборная программа. Её можно критиковать, её можно хвалить, но суть в том, что это полноправный участник избирательного процесса, который прошел все предусмотренные законом стадии и в итоге выиграл, - сказал парламентарий.

Четырбок отметил, что украинский народ сделал свой выбор и этот выбор необходимо уважать. Кроме того, бывший президент Украины Петр Порошенко ещё до окончания подсчета голосов признал своё поражение, что тоже свидетельствует об отсутствии нареканий к выборам, считает депутат.

Его однопартиец Андрей Анохин уверен, что с новым президентом на Украине ничего кардинально не изменится. У страны есть только один вариант успешного развития – выстраивать выверенную с Россией политику, считает депутат. По его мнению, сейчас Украина – карта, которую разыгрывает США в геополитическом противостоянии с Россией.

- Поэтому сейчас любое вот такого рода правительство, которое опирается на олигархические круги, всё равно самостоятельно не сможет проводить какие-то действия и вынуждено будет советоваться с Соединенными Штатами Америки, - заявил Анохин, добавив, что, по его мнению, «несчастный украинский народ» стал заложником олигархических разборок.

Подготовила София Саттарова

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