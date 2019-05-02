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Новости

11:12

"Новые люди - новые правила": У полиции поинтересовались о причинах задержаний на Первомае

фото ЗакС политика "Новые люди - новые правила": У полиции поинтересовались о причинах задержаний на Первомае

"Фонтанка" побеседовала с сотрудниками правоохранительных органов, которые поделились с ней о возможных причинах столь грубого разгона мирного первомайского шествия демократической оппозиции.

Озвученное полицейскими вкратце можно свести к двум версиям. Первая из них выглядит так: "новые люди - новые правила". В Петербурге новым начальником полиции два месяца назад стал москвич генерал-майор Роман Плугин. Вместе с ним из столицы "откомандирован" полковник Дмитрий Баранов, назначенный на пост замначальника ГУ МВД по Ленобласти. На данный момент он исполняет обязанности Константина Власова - руководителя областного главка - и именно по этой причине и оказался на Первомае. Баранов лично содействовал вызволению задержанного по ошибке депутата ЗакСа Максима Резника.

Вторую версию произошедшего можно назвать "классической", отмечает "Фонтанка": якобы это не воля Плугина и Баранова, а "указ свыше".

- Указание свыше поступило по линии МВД или от штатских? - поинтересовался корреспондент издания у полицейского.

- А это вы сами там узнавайте-спрашивайте, по какой линии, - сообщили ему в ответ.

Город на Неве традиционно стал лидером по количеству доставленных в отделы полиции участников мероприятия - 69 человек. Многие были отпущены из отделов без вручения каких-либо протоколов, однако другим повезло меньше. После полуночи были арестованы на 10 суток организаторы петербургского первомайского шествия - Андрей Пивоваров и Александр Шуршев.

Кому удалось пройти по Невскому проспекту на демонстрации и кому не удалось - читайте на ЗАКС.Ру. Или смотрите в нашем фоторепортаже.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:11   Юрий Сергеевич   katkov.y@yandex.ru
Поручается, что я тоже враг России. Отработал на производстве 45 лет. В трудовой книжке 5 благодарностей и поощрений. Сталина не восхваляю, но при нём был порядок. А сейчас орудуют мафии - мусорная, похоронная, лесная и др. И пишут здесь в основном пацаны, которые уютно устроились в нынешней жизни. Уровень образованности сравниваю с советским ПТУ. Задайте себе вопрос - что ты сделал для своего народа и страны. Бить дубинками безоружных людей большого ума не надо.

14:49    
11-19 у вас от усердия колготки капроновые  с фекалиями! И, вылез геморрой с шишками!

13:04   Попка дурак  
Полковник извинился перед провокатором Резником? Который провоцировал, зная, что у него неприкосновенность. Позор джунглям! Позор джунглям! Позор Джунглям!

12:42    
В сталинском колорите будут не фантазии. Будут действия. Давно пора.

11:51    
11:19 Только, своими соплями верноподданического умиления не захлебнитесь. А то, некому здесь будет изливать свои садо-мазохистские фантазии в сталинистском колорите.

11:19    
Генерал Плугин, полковник Баранов, спасибо за службу во благо России и россиян! Только добавьте жёсткости, не давайте врагам России поднять головы, душите их подрывную работу в зародыше!

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