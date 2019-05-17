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Новости

17:16

В СЖ Петербурга недовольны, что некоторые СМИ одиозно освещают события Первомая

фото ЗакС политика В СЖ Петербурга недовольны, что некоторые СМИ одиозно освещают события Первомая

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти выражает крайнее недовольство тем, как некоторые городские СМИ высказываются о событиях Первомая. 

Члены СЖП считают неприемлемым употребление такой оценочной терминологии, как "противозаконный", "провокационный", "несогласованный", в публикациях, в которых идет речь об освещении согласованного шествия колонны демоппозиции, с которой и начался разгон мероприятия.

Вместе с тем, журналисты полагают, что развернувшаяся в подобных СМИ кампания по дискредитации оппозиционных демонстрантов приобрела персонифицированный оттенок в лице депутата петербургского ЗакСа Максима Резника.

"Союз журналистов СПб и ЛО расценивает подобные действия как нарушение фундаментальных принципов журналистской деятельности и профессиональной этики", - коллегиально констатировали работники прессы.

Резюмируя заявление, в СЖП выразили также негодование тем, что вновь при исполнении профдолга были задержаны журналисты и после - даже несмотря на предъявление соответствующего удостоверения - отпущены не были.

"Союз журналистов СПб и ЛО призывает коллег и представителей власти впредь воздерживаться от нарушений закона и принципов профессиональной этики", - подытожили послание в союзжуре.

На мирном шествии в городе на Неве в отделы полиции были доставлены 69 человек. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов ратует за проведение независимого общественного расследования спорных событий. По этому поводу он выступит на заседании ЗакСа 22 мая.

Подробнее о случившемся читайте в материале ЗАКС.Ру.



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17:35    
Странное недовольство, мягко говоря... А как же свобода слова в журналистике? А как же право на субъективную оценку произошедшего и тд. Пора уже СЖ приглашать на беседу к товарищу Берии...

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