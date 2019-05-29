Эсеры недовольны отказом Смольного от проведения двух экоэкспертиз

Из новейшего ответа комитета по природопользованию депутату-справедливороссу Надежде Тихоновой следует то, что в планы города не входит экологическая экспертиза трех объектов, что вызвало у нее протест. Речь идет об участке между Биржевым и Тучковым мостами, где обещают разбить "Арт-парк", и местности возле мусорного полигона "Новоселки" (граница Приморского района и Ленобласти". Депутат считает жизненно важным проверить уровень загрязнения почв в обоих случаях.

По мнению чиновников, места близ полигона не предназначены для такого рода исследований, поскольку в таких зонах не предусмотрено строительство социальных объектов. Что же касается "Арт-парка", который решено было возвести в Петроградском районе взамен нового судейского квартала, то комитет, ссылаясь на экспертизу 2016 года, уверяет: почвы здесь не представляют собой опасности.

"Данные исследований 2011 года показали, что почвы загрязнены и опасны для людей – эти земли должны были вывезти и захоронить. Однако, по данным СМИ, заявленный объем загрязненной почвы и объем вывезенной не соответствует друг другу. А уже в 2016 году нам показали «чистое» заключение", - рассказала Тихонова.

На полигон "Новоселки" власть, по ее мнению, и вовсе годами старается закрывать глаза и не замечать этой экологической проблемы.

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