ЗакС и день выборов

Очередное заседание петербургского Законодательного собрания состоялось не в среду, как обычно, а в пятницу, 31 мая. Первым и главным вопросом повестки было назначение даты губернаторских выборов. Остальные темы оказались настолько неинтересными, что даже спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров предпочел им литургию в Новодевичьем монастыре.

Выборы нескольких глав регионов, согласно федеральному законодательству, пройдут в единый день голосования – 8 сентября. Утверждение этой даты в региональном парламенте – формальность, которая, тем не менее, служит отмашкой для начала регистрации кандидатов в губернаторы. Назначить выборы можно максимум за 100 дней до даты их проведения, то есть самое раннее - 31 мая. В Петербурге депутаты решили не ждать намеченного на среду, 5 июня, пленарного заседания и собрались уже в пятницу.

Хотя принятие постановления о выборах носит технический характер, один из депутатов – голосование велось не в поименном режиме – не поддержал включение этого вопроса в повестку. Позже уже двое проголосовали против назначения выборов.

Но перед этим о предстоящей губернаторской кампании высказались представители фракций. Слова не взяли только члены ЛДПР и КПРФ. Остальные говорили долго и обстоятельно.

Первым на трибуну вышел лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский, которого, вероятно, партия в ближайшее время выдвинет в губернаторы.

- От того, как пройдут эти выборы, зависит, будет ли власть слушать и слышать петербуржцев, будет ли городская политика служить интересам города или будет направлено исключительно на верность Кремлю и службу олигархическим и финансовым группировкам, - начал «яблочник».

Вишневский прошелся по всем «болевым точкам» действующего главы города и его правительства. Вспомнил про плохую уборку города зимой, силовой разгон согласованного первомайского шествия, медленных темпах строительства метрополитена и очередях на расселение коммунальных квартир. После этого депутат потребовал допустить до губернаторских выборов всех представителей парламентских партий.

- Только тогда можно будет говорить, что созданы предпосылки для честных выборов, - отметил он.

Следом выступил представитель фракции Партия роста Максим Резник. Длящуюся последние месяцы информационную кампанию близких к Смольному СМИ он назвал «спецоперацией по внедрению Александра Беглова в губернаторы». Резник призвал петербуржцев к «умному голосованию» по принципу «За любого кроме Беглова».

- Мы должны провести наш «Марш в защиту Петербурга». Этот марш на избирательные участки, чтобы на них нанести поражение кандидату от партии власти на губернаторских выборах и покончить с политической монополией «Единой России» на муниципальном уровне, - добавил депутат.

Как обычно, следом за Вишневским и Резником на трибуне появился единоросс Андрей Анохин с критикой уже оппозиционеров. На сей раз он укорял оппонентов за «ненависть» и склонность замечать только плохое.

- Городу нужен хозяйственник, а не политик. Выбирать между либералом-глобалистом или консерваторам-националистом нам еще рано. Порядок в городских делах сегодня в тысячу раз важнее. Претенденты от оппозиции предлагают свою наивную политическую повестку от бессилия. Их бессилие часто становится ненавистью, в которой нет ничего конструктивного. Что ни делай, все плохо, - заявил Анохин.

Лидер парламентской фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев в своем выступлении вернулся к теме «муниципального фильтра» и напомнил, что без согласия Кремля эсеры, как и другие оппозиционные силы, не могут зарегистрировать своего кандидата в губернаторы.

- Мы очень надеемся, что позиция нашей партии, направленная на то, что все парламентские партии имеют право на то, чтобы их кандидаты были представлены в губернаторской кампании, будет определяющей для политики администрации Санкт-Петербурга, которая зависит от позиции администрации президента и президента Российской Федерации, - подчеркнул эсер.

Не прошедшая через «муниципальный фильтр» в 2014 году руководитель фракции Партии роста Оксана Дмитриева назвала Петербург столицей массовых выборных фальсификаций. По ее словам, благодаря итогам прошлых выборов в органы местного самоуправления выдвижение независимого от власти кандидата стало невозможным.

- Что можно сделать в настоящий момент реально? Возможна лишь реальная конкуренция программ. В данной ситуации единственная возможность – это отстоять какие-то программные тезисы, программные возможности для города, - обратилась к коллегам Дмитриева.

Последним слово взял спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он пошутил, что перед ним в зале Мариинского дворца «большая концентрация кандидатов в губернаторы», имея в виду всю фракцию «Яблоко» и вероятных кандидатов-депутатов из «Справедливой России» и ЛДПР. Председатель парламента пожелал им всем удачи, но попросил постараться сделать так, чтобы после выборов не было стыдно смотреть друг другу в глаза.

- Выборы приходят, и выборы уходят, а мы с вами остаемся. Поэтому слова должны быть мягкими, а аргументы твердыми, - заметил Макаров.

После того, как дата выборов была официально утверждена, спикер уехал в Новодевичий монастырь на совместный молебен с кандидатом от власти Александром Бегловым. Оставшуюся часть заседания вел вице-спикер Сергей Соловьев. Макаров не увидел, как его коллеги окончательно запретили продавать энергетические напитки несовершеннолетним и приняли в первом чтении законопроект об отсрочке оплаты детских садов для родителей, не получающих вовремя алименты.

В конце заседания парламентарии вновь вернулись к выборам. ЗакС рассмотрел и принял в первом чтении инициативу члена «Единой России» Дениса Четырбока о введении при территориальных избирательных комиссиях должностей оплачиваемых специалистов, которые будут выполнять техническую работу. Единоросс объяснил, что законопроект преследует благую цель разгрузить работников избиркомов. Но семерых депутатов инициатива насторожила, и они проголосовали против.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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