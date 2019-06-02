Депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга в Горизбирком, передает «Фонтанка.ру».

На конференции петербургской КПРФ при голосовании трое участников из 41 выступили против кандидатуры Бортко. По словам участников конференции, они были недовольны тем, что Бортко назначили без обсуждения с рядовыми членами партии. Сам Бортко пояснил, что в целом согласен с претензиями к процедуре, но обсуждать эти проблемы он не считает сейчас нужным.

«За мной может быть второй город в стране. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы жить в нем было хорошо», - отметил Бортко.

Выборы состоятся 8 сентября 2019 года. Документы в ГИК подали уже десять человек, в том числе – врио губернатора Алекcандр Беглов. 2 июня определились со своими кандидатами петербургские отделения «Справедливой России» и ЛДПР: ими стали Надежда Тихонова и Олег Капитанов соответственно. Михаил Амосов выдвигается от «Гражданской платформы».

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