Вишневский намерен зарегистрироваться кандидатом в губернаторы Петербурга 6 июня

Депутат ЗакСа Борис Вишневский планирует 6 июня подать документы в Горизбирком для выдвижения в губернаторы Петербурга, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

Накануне в петербургском «Яблоке» состоялись праймериз, и Вишневский набрал большинство голосов – 65%. Утром 5 мая кандидатура Вишневского будет рассмотрена федеральным бюро партии, а в случае согласования – предложена на конференции городского отделения в тот же день.

«Утром 6 июня планирую отнести документы в Горизбирком», - сообщил Вишневский.

Он призвал не верить информации, что подписи муниципалов при прохождении «фильтра» распределены между врио губернатора Алекcандром Бегловым и его «спарринг-партнерами». Сам Вишневский намерен начать собирать подписи для «муниципального фильтра» в тот же день, как ГИК примет документы.

Выборы состоятся 8 сентября 2019 года. Документы в Горизбирком подали уже 13 человек, в том числе – врио губернатора Алекcандр Беглов, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко и три депутата ЗакСа: Олег Капитанов (ЛДПР), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов (выдвигается от «Гражданской платформы»).

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