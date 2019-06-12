Ройзман: Подбросить наркотики - это тоже сбыт

Экс-мэр Екатеринбурга и бывший руководитель фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман уверен, что необходимо продолжать добиваться расследования обстоятельств дела журналиста Ивана Голунова.



- Может быть создан серьезный прецедент, после которого наркотики перестанут подбрасывать, - заявил Ройзман на петербургском форуме "Свободные люди" 12 июня.



Он отметил, что занимается темой наркотиков 20 лет и знает, что подбрасывание запрещенных веществ - это тоже их сбыт.



Другой гость форума, участник "Левого фронта" Максим Шевченко напомнил, что в Нальчике по-прежнему под арестом находится черкесский активист Мартин Кочесоко, который так же заявил, что силовики подбросили ему наркотики. По словам Шевченко, на Северном Кавказе подобная практика правоохранительных органов особенно распространена.



Форум "Свободные люди" стартовал утром 12 июня в гостинице "Октябрьская".



В списке гостей мероприятия депутат Госдумы Виталий Милонов парламентарии городского Заксобрания Борис Вишневский, Максим Резник, Надежда Тихонова и Михаил Амосов, депутаты муниципальных советов Москвы и Петербурга, политические активисты, журналисты и общественные деятели.

Сергей Еремеев

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