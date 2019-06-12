Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

10:28

Ройзман: Подбросить наркотики - это тоже сбыт

фото ЗакС политика Ройзман: Подбросить наркотики - это тоже сбыт

Экс-мэр Екатеринбурга и бывший руководитель фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман уверен, что необходимо продолжать добиваться расследования обстоятельств дела журналиста Ивана Голунова.

- Может быть создан серьезный прецедент, после которого наркотики перестанут подбрасывать, - заявил Ройзман на петербургском форуме "Свободные люди" 12 июня.

Он отметил, что занимается темой наркотиков 20 лет и знает, что подбрасывание запрещенных веществ - это тоже их сбыт.

Другой гость форума, участник "Левого фронта" Максим Шевченко напомнил, что в Нальчике по-прежнему под арестом находится черкесский активист Мартин Кочесоко, который так же заявил, что силовики подбросили ему наркотики. По словам Шевченко, на Северном Кавказе подобная практика правоохранительных органов особенно распространена.

Форум "Свободные люди" стартовал утром 12 июня в гостинице "Октябрьская".

В списке гостей мероприятия депутат Госдумы Виталий Милонов парламентарии городского Заксобрания Борис Вишневский, Максим Резник, Надежда Тихонова и Михаил Амосов, депутаты муниципальных советов Москвы и Петербурга, политические активисты, журналисты и общественные деятели.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого




Все новости:
14:17 Шульман не понимает, почему десятки гуляющих москвичей "кидают" в автозаки

13:52 Москвичи продолжают протестовать на подступах к зданию ГУ МВД

13:09 Милонов обвинил сделавших аборты в "пенсионной реформе"

13:06 Задержания на "марше Голунова" в Москве стали более грубыми, задержан Навальный   1

12:44 Муниципал: "Навальнисты" нашли нарушения в госзакупках МО Рыбацкое и МО Обуховский

12:42 В Москве задерживают журналистов "Медузы"   1

12:27 Журналисты Петербурга организовали протестный флешмоб   2

12:23 На московском марше в поддержку Голунова начались задержания

12:12 Шевченко сравнил царскую Россию с современной

12:04 Другороссы дерзко "поздравили" Беглова с Днем России   1

11:34 Милонов принял бы участие в митинге за реновацию вместе с Бегловым   3

11:20 Профессор Соловей предложил унифицировать протестную символику   1

10:46 Милонов: Результатом дела Голунова должна быть 100% проверка населения на наркотики   2

10:32 Льва Пономарева в очередной раз оштрафовали на 300 тысяч рублей

10:28 Ройзман: Подбросить наркотики - это тоже сбыт

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.