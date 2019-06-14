В ЗакСе «непарламентским словом» раскритиковали новый законопроект о домах-памятниках Петербурга

В пятницу, 14 июня, на заседании парламентского комитета по законодательству депутаты ЗакСа неоднозначно отозвались о новой инициативе, которая предусматривает решение проблем и сохранения исторических домов в центре Петербурга, и расселения коммунальных квартир, которые в этих домах находятся.

Документ представил член фракции Партия роста Сергей Трохманенко. Помимо него над законопроектом работали его однопартиец Оксана Дмитриева, а также единороссы Денис Четырбок и Мария Щербакова.

Трохманенко отметил, что сегодня коммунальные квартиры расселяются в основном под хостелы и мини-отели, что зачастую не нравится живущим по соседству гражданам. Городская программа сохранения и восстановления исторического центра Петербурга, по словам депутата, не получила развития.

- На это были вполне обоснованные причины. Программа предлагала сплошное расселение дома-памятника и смены собственника, что вызывало массовый протест жителей, проживающих в отдельных квартирах, - отметил Трохманенко.

Он предложил новую программу, в рамках которой сначала из исторических домов расселялись бы коммуналки, а также хостелы и коммерческие помещения, на которые жалуются соседи. Затем предлагается проводить ремонт зданий с воссозданием исторической отделки и планировки, после - работы по благоустройству придомовых территорий. Трохманенко отметил, что жители некоммунальных квартир на время ремонта выселяться не будут. Инвесторы смогут рассчитывать на комплексные компенсации за счет бюджетных средств и выручки от реализации восстановленных жилых площадей.

Вопросы к законопроекту возникли сразу у нескольких депутатов. Яростнее других его критиковал представитель КПРФ Александр Рассудов. Сначала он пытался узнать механизм компенсации инвесторам, но Трохманенко лишь заверил, что все будет производиться в установленном законом порядке. Затем Рассудов назвал инициативу «веселыми картинками»:

- Будет производиться непонятная никому реставрация за счет наших средств и потом куда-то реализовываться в сегменте элитной недвижимости. Финансовая модель отсутствует напрочь. Покажите мне не вот эти веселые картинки а-ля Буратино пошел в гости к Шапокляк, а именно настоящую финансовую модель, которая рассчитывается по всем законам и принципам финансового менеджмента. Иначе как обманом горожан, которые продолжают мучиться в коммунальных квартирах, это назвать нельзя. Собрали модные темы: спасение исторического центра, расселение коммуналок. Давайте добавим туда еще, чтобы все дети были счастливы, чтобы лето не кончалось, а за нами мчалось – вообще будет шикарный закон, - возмутился Рассудов.

С коллегой согласился единоросс Владимир Носов.

- Вы в этот закон впихнули все невпихуемое. Извиняюсь за слово непарламентское, - сказал Носов Трохманенко.

Другой член «Единой России» Сергей Купченко отметил, что «по своей концепции и по своей идеологии закон все же нужен городу».

- Конечно, закон благородный. Но это будет объектом критики со стороны нашей оппозиции, как КАД. Был заключен договор о безубыточности этого КАДа и постоянно нам теперь поступают вопросы: «А где эти 2 миллиарда?», «А 4 миллиарда?», «До каких пор мы будем платить?», - предположил Купченко. Он также обратил внимание на оценочность некоторых формулировок законопроекта.

Участвовавший в разработке инициативы председатель комитета по законодательству Денис Четырбок признался, что споры возникали и между авторами документа. Он отметил, что проблемы расселения коммуналок и капремонта остаются актуальными и решать их нужно комплексно.

- Мы как авторы не хотим принять очередной пустой закон, который будет лежать на полке и пылиться, а над нами как авторами будут усмехаться, что очередной закон не работает. Мы хотим сделать рабочую конструкцию. Соглашусь с мнением коллег, что есть над чем поработать. Для этого есть второе чтение, есть поправки, - заявил Четырбок.

В итоге депутаты решили не вносить законопроект на рассмотрение Заксобрания, пока глава города не даст по нему свое заключение. Также инициатива будет рассмотрена на заседании парламентской комиссии по городскому хозяйству.

Отметим, что это не первая законодательная попытка спасти исторические здания в центре Петербурга. В начале 2018 года был принят закон об аренде объектов культурного наследия за 1 рубль, а в сентябре в первом чтении одобрена инициатива о сдаче объектов культурного наследия в аренду без торгов. Также депутаты выступали за повышение штрафов за снос исторических зданий.

Сергей Еремеев

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