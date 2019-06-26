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11:32

Резник призвал бюджетников не бояться голосовать против Беглова

фото ЗакС политика Резник призвал бюджетников не бояться голосовать против Беглова

Депутат Максим Резник, выступая 26 июня во время обсуждения в Заксобрании Петербурга нового праздника Дня воспитателя, призвал всех бюджетных работников не бояться голосовать против действующей власти.

Резник отметил, что в день единого голосования, 8 сентября, у горожан будет шанс изменить ситуацию в Петербурге, проголосовав "за любого кроме Беглова" и "против монополии "Единой России".

Депутат заявил, что бюджетные работники сегодня - "символ бесправия". 

Он вспомнил, в частности, про обязательное участие бюджетников в "снежных" субботниках Смольного и недавний скандал в администрации Выборгского района, где сотрудники штаба Навального застали служащих за переписыванием данных жителей района в подписные листы в поддержку врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Напомним, сотрудники петербургского штаба Навального заявили, что подловили сотрудников администрации Выборгского района за оформлением подписных листов в поддержку Беглова. На опубликованном видео видно, что женщины в актовом зале оформляют некие документы, названные «подписными листами губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 8 сентября», внося туда паспортные данные граждан. Сам Беглов утверждает, что не имеет к этому отношения, сказав, что это «либо какая-то провокация, либо злой умысел, либо это какая-то глупость». Штаб Навального направил жалобу в Следственный комитет. Полиция также начала проверку по видео. 

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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