Резник: Нападение на Шуршева - это символ произвола в промышленных маштабах

Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник высказался в поддержку избитого неизвестными координатора муниципального штаба Навального Александра Шуршева, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Выступая 26 июня на заседании петербургского парламента, Резник назвал инцидент с Шуршевым символом "произвола в промышленных масштабах".

Он напомнил, что к оппозиционеру применяли силу и раньше, в частности, 1 мая. Шуршев был задержан на Невском проспекте во время жесткого разгона общедемократической колонны полицией. Сторонник Навального и Андрей Пивоваров как организаторы согласованного шествия оппозиции подошли обсудить массовые задержания активистов с сотрудником полиции. В этот момент на Шуршева накинулся силовик и повалил его на землю. Оппозицонер подавал жалобу в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело.

Координатора муниципальной кампании штаба Навального и потенциального кандидата в мундепы Александра Шуршева избили утром 26 июня в подворотне возле ИКМО МО "Екатерингофский". "Телефон разбит, руки и колени в крови. Но жив," - написал Шуршев у себя в Twitter. Личность нападавших не установлена.

Сергей Еремеев

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