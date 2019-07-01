Восемь кандидатов в губернаторы Петербурга сдали подписи муниципальных депутатов

Петербургский Горизбирком 1 июля в 18-00 завершил процедуру выдвижения кандидатов в губернаторы. 1004 подписи депутатов муниципальных советов распределились между восьмью выдвиженцами, из них только четверо собрали достаточное количество, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГИК.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сдал 162 автографа муниципалов из 108 муниципальных образований. Поскольку он идет самовыдвиженцем, он также представил комиссии более 80 тысяч подписей горожан.

Также 162 подписи собрала депутат Заксобрания из «Справедливой России» Надежда Тихонова. Ее поддержали представители 106 местных советов.

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко представил в Горизбирком 161 подпись депутатов 108 МО, а парламентарий из ЗакСа Михаил Амосов, идущий в губернаторы от «Гражданской платформы», 160 подписей мундепов из 106 муниципалитетов.

Бывшему лидеру ЛДПР в ЗакСе Олегу Капитанову не удалось преодолеть муниципальный барьер. В два прихода он сдал в ГИК в общей сложности 149 подписей.

Лидер петербургского отделения партии «Родина» Андрей Петров заручился поддержкой 78 муниципальных депутатов. Представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость» Павел Созинов сдал в Горизбирком 67 подписей мундепов, 65 подписей собрал глава МО «Южно-Приморский» Андрей Алекскеров, который в разгар процесса прохождения муниципального фильтра уходил в отпуск.

Всего кандидаты принесли в ГИК 1004 подписи мундепов. Не сдали окончательный пакет документов лидер фракции «Яблоко» в Заксобрании Борис Вишневский, лично объехавший 84 муниципалитета в надежде заручиться поддержкой депутатов; член «Коммунистов России» Михаил Машковцев и представитель Партии социальной защиты Виктор Перов. Ранее в беседе с ЗАКС.Ру все трое сообщали, что у них уже есть определенное число подписей муниципалов.

Также не посетил ГИК экс-омбудсмен Петербурга Игорь Михайлова, который ранее обещал отнести в избирательную комиссию хотя бы подписи поддержавших его горожан. Самовыдвиженец и идейный вдохновитель сообщества «Ельцин был скином» Анатолий Обросков, также известный под псевдонимом хЕВАх, сдал в Горизбирком только 22 подписи петербуржцев. Он рассказал ЗАКС.Ру, что собрал их самостоятельно, стоя в пикете на Невском проспекте.

Напомним, для прохождения муниципального фильтра и участия в губернаторских выборах кандидату необходимо предоставить не менее 155 подписей депутатов, представляющих как минимум 84 муниципальных образований. От самовыдвиженцев также требуется сдать от 76 тысяч подписей жителей города.

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