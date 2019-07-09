В интернете собирают подписи за перенос выборов губернатора Петербурга

Телерадиожурналист Виктор Набутов опубликовал петицию на Change.org с призывом перенести выборы губернатора Петербурга на «любых законных основаниях».

В комментарии к петиции в Facebook Набутов выразил мнение, что Петербургу и его жителям «отказывают в возможности самостоятельно определять свою жизнь». Он считает выборы безальтернативными. Он считает, что губернатором должен быть не кандидат от федеральной власти.

«Мы что, не можем сами построить эффективную городскую экономику, освободить от любого давления затюканый малый и средний бизнес, вернуть статус академической и культурной столицы страны, развивать новые кластеры цифровой экономики, привести в порядок больницы, положить нормальный асфальт, создать комфортную для жизни городскую среду, запустить нормальные социальные лифты для талантливой молодежи да научиться убирать город зимой и победить, наконец, проклятые "сосули" в 21-ом веке?» - недоумевает Набутов.

Он призвал все политические силы города объединиться и действовать «в диалоге друг с другом и уважая друг друга». Перенос выборов губернатора он считает «первым шагом» на пути к «конкретным системным изменениям». В тексте петиции он подчеркнул, что Петербург достоин «принципиально новых взаимоотношений власти и населения», и его жители должны «сами определять свою судьбу, не дожидаясь указаний из столицы».

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. Горизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на них: врио губернатора Александра Беглова, депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бортко и депутатов Заксобрания Надежду Тихонову и Михаила Амосова.

За перенос выборов выступают также активисты. На митинге против нарушений на выборах, который планируется провести в Петербурге, собираются ратовать за перенос выборов на зиму, а также за освещение правонарушений.

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