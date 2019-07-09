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Новости

15:04

В интернете собирают подписи за перенос выборов губернатора Петербурга

фото ЗакС политика В интернете собирают подписи за перенос выборов губернатора Петербурга

Телерадиожурналист Виктор Набутов опубликовал петицию на Change.org с призывом перенести выборы губернатора Петербурга на «любых законных основаниях».

В комментарии к петиции в Facebook Набутов выразил мнение, что Петербургу и его жителям «отказывают в возможности самостоятельно определять свою жизнь». Он считает выборы безальтернативными. Он считает, что губернатором должен быть не кандидат от федеральной власти.

«Мы что, не можем сами построить эффективную городскую экономику, освободить от любого давления затюканый малый и средний бизнес, вернуть статус академической и культурной столицы страны, развивать новые кластеры цифровой экономики, привести в порядок больницы, положить нормальный асфальт, создать комфортную для жизни городскую среду, запустить нормальные социальные лифты для талантливой молодежи да научиться убирать город зимой и победить, наконец, проклятые "сосули" в 21-ом веке?» - недоумевает Набутов.

Он призвал все политические силы города объединиться и действовать «в диалоге друг с другом и уважая друг друга». Перенос выборов губернатора он считает «первым шагом» на пути к «конкретным системным изменениям». В тексте петиции он подчеркнул, что Петербург достоин «принципиально новых взаимоотношений власти и населения», и его жители должны «сами определять свою судьбу, не дожидаясь указаний из столицы».

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. Горизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на них: врио губернатора Александра Беглова, депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бортко и депутатов Заксобрания Надежду Тихонову и Михаила Амосова.

За перенос выборов выступают также активисты. На митинге против нарушений на выборах, который планируется провести в Петербурге, собираются ратовать за перенос выборов на зиму, а также за освещение правонарушений.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:59    
16:43  "Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное" и "удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие".

16:45    
16:14. Не верю, что в кабинете Путина висит портрет Николая-1, так как его кумир Пётр-1...Аракчеев вообще-то министр Александра-1, прежде всего, но он бы в помощь Беглову с удовольствием отправил всех сегодняшних прозападных экстремистов куда следует, минимум бы в военные поселения!

16:43    
15.48 Мне часто кажется, что пишут здесь в основном не "прозападные мрази", а просто не совсем адекватные существа, вся жизнь которых в изливании дерьма на власть, причём на любую. У них нет других интересов (разве только ещё пивко), кроме поиска во всех источниках любой грязи, шатание по митингам. Спорт, культура, дети, красота жизни - это не для них. Какая красота, какой спорт, когда у власти противные едросы ! Раньше они орали "банду ельцына под суд!", до этого "ельцын-наш президент", до этого "проклятые коммунисты", до этого "кровавый царизм". Лица разные, а суть одна.Нищие духом. Жалко их.

16:30    
16-14 Ты опять вылез, ясновидящий шизофреник со своим навязчивым бредом, что ненравящиеся тебе посты пишет "Саша". Бедняга ! Уже ясно, что врачи бессильны. Остатки дней придётся провести тебе в Скворцова за кружкой компота из сухофруктов. Представляю твой ужас, когда ты узнаешь, что писалА не "Саша". Приступ у тебя будет тяжёлый.

16:14    
15:48 Обратите внимание, какая интересная метаморфоза происходит с Сашей. Он теперь наряду с Берией упоминает и Аракчеева! А всё потому, что говорят, что в кабинете Путина весит портрет Николая I. Саша, может ты рассчитываешь на получение дворянства и пары деревенек с крепостными, за свои борзописания на сайтах?

15:48    
Да, ещё бы Беглову в помощь дать условно Берию или Аракчеева для наведения порядка в Питере, а то прозападные мрази совсем разболтались!

15:38    
15:23 Какое дело Путину до Петербурга? Тут, для этого, Ротенберги с Чемезовым есть. И Пригожин, со своей бандой.

15:23    
Надо Путину назначить Беглова губернатором Питера, а лучше генерал-губернатором без всяких дурацких выборов! Толку и пользы от этого будет больше и городу, и горожанам!

15:14    
Лучше не отменить, а посадить всех кандидатов по УК РФ ст. 278 "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти"...

Страница 1-ая (всего: 1)
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