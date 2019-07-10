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10 июля, 11:25

Бортко: Начальник моего штаба сможет управлять городом не хуже Албина

фото ЗакС политика Бортко: Начальник моего штаба сможет управлять городом не хуже Албина

Кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко 10 июля на встрече с политологами и представителями движения «За чистые выборы» раскритиковал своих соперников и вспомнил о бывшем вице-губернаторе Игоре Албине.

– Начальник моего штаба сможет управлять городом не хуже, чем этот… с бакланами… Албин, – вспомнил Бортко, кивнув в сторону руководителя избирательного штаба КПРФ Владимира Дмитриева.

Бортко сказал, что ему без разницы, кто из представителей партии власти отправлен управлять городом, Георгий Полтавченко или Александр Беглов. Он несколько раз повторил, что необходимо сломить монополию «Единой России» на власть. Кандидат также отметил, что в случае победы не намерен идти на второй срок, так как опасается, что на это ему не хватит физических сил.

Коммунист высказался и о других своих соперниках по губернаторской гонке. Он отметил, что партия «Справедливая Россия», которая выдвинула в губернаторы Надежду Тихонову, изначально встроена во власть. Партия «Гражданская платформа», которую представляет Михаил Амосов, по словам Бортко, вообще «что-то непонятное».

– Амосова взяли [на выборы] для того, чтобы он от меня оторвал вас, либеральную часть. Так что думайте, господа либералы, – обратился коммунист к гостям.

У Бортко спросили, намерен ли он сотрудничать с политиком Алексеем Навальным.

– Если будет это взаимодействие, меня машина переедет или еще что-то произойдет. Это будет опасно, – предположил член КПРФ.

Вместе с тем Бортко высоко оценил расследования Фонда борьбы с коррупцией и слова Навального о готовности поддерживать коммунистов,  борющихся на выборах против единороссов.

– Но он либерал-демократ, а я, извините, социалист, – заметил Бортко.

Во встрече с Бортко приняли участие, в частности, член президентского совета по правам человека Александр Брод, заместитель руководителя исполкома движения «За чистые выборы» Илья Руденко, венгерский политолог-социалист Ласло Кемени.

Александр Брод сообщил ЗАКС.Ру, что позже аналогичные встречи пройдут с Тихоновой и Амосовым. Беседа с Бегловым не планируется.

– Мы хотели пообщаться с кандидатами, которые не занимают государственные посты, – уточнил правозащитник.

Сергей Еремеев


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10 июля, 19:55    
Дмитриев сможет управлять городом лучше,чем Бортко. А если Бортко поставить начальником предвыборного штаба, то Дмитриев и здесь лучше справится, чем Бортко. Почему КПРФ не выставило кандидата в губернаторы, который бы мог победить на выборах и который сильнее Бортко? Например, Дмитриева.

10 июля, 12:45    
12:11 Ты бы проголосовал даже за путинского лабродора (как за настоящего "БОЛЬШЕВИКа-ЛЕНИНЦа, СТАЛИНИСТа"), если бы тебе на него указал надсмотрщик на "фабрике".

10 июля, 12:24    
Да, социалистом был и Гитлер, и масса социалистов боролась с СССР, сейчас с Россией...Главное(!!!!!!!!!) в работе сегодняшних евросоциалистов - это борьба за свободу гомосексуалистов, тотальный сексуальный разврат, свободное употребление марихуаны  и тд. О трудовом народе, социалистической революции они даже и не рассуждают, не то, что её готовят!

10 июля, 12:11    
Социалист-это очень аморфно...Вот был бы Бортко по убеждениям БОЛЬШЕВИК-ЛЕНИНЕЦ, СТАЛИНИСТ, то я бы обязательно за него проголосовал!

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