Тихонова: Никакой договоренности со Смольным нет

Кандидат в губернаторы и депутат Законодательного собрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова заявила, что кампания по сбору подписей муниципальных депутатов велась непосредственно с ними напрямую. Об этом она рассказала ЗАКС.Ру 10 июля.

В том числе напрямую общение происходило с мундепами от «Единой России», заявила Тихонова. По ее словам, с вышестоящими представителями партии договоренностей о прохождении «муниципального фильтра» не было.

- Безусловно, мы работали с депутатами, и они предоставили нам подписи. По-другому быть не могло – мы парламентская партия, - сказала Тихонова. - Естественно, никакой договоренности со Смольным у меня нет, и у партии нашей нет.

Кандидат добавила, что муниципальные депутаты от «Справедливой России» отдали подписи только представителю своей партии. При этом, «львиная доля» мундепов в Петербурге являются членами «Единой России». Свои подписи за кандидата от «Справедливой России» они отдали по указке сверху, считает Тихонова.

- Естественно, обращались напрямую [к муниципальным депутатам от «Единой России»]. Но мы прекрасно понимаем, что, если бы у партии власти не было такого решения, то мы бы их не получили. Мы объективно это понимаем, - уточнила выдвиженец.

Ранее, 9 июля, в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге» кандидаты в губернаторы Тихонова, Михаил Амосов и Владимир Бортко признали, что смогли пройти «муниципальный фильтр» благодаря администрации губернатора города.

Для выдвижения в губернаторы партийным кандидатам необходимо было собрать минимум 155 подписей муниципальных депутатов Петербурга. При этом, большая часть мундепов – представители «Единой России». Собрать необходимое число подписей смогли четыре выдвиженца: Тихонова, Михаил Амосов (выдвинут «Гражданской платформой»), Владимир Бортко (КПРФ) и Александр Беглов. Последний идет как самовыдвиженец, но состоит в партии «Единая Россия» с 2003 года.

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