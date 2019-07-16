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12:57

"Лопаты Беглова" стали заразительным примером для мэра Красноярска

фото ЗакС политика "Лопаты Беглова" стали заразительным примером для мэра Красноярска

Мэр Красноярска Сергей Еремин решил усовершенствовать качество уборки в городе и, возможно, вдохновившись знаменитым поступком петербургского врио губернатора Александра Беглова, который зимой раздал подчиненным лопаты, поступил схожим образом. Собрав руководителей районов, чиновник передал им из рук в руки "атрибуты чистоты", о чем отчитался в собственном Instagram.

"Мётлы «подметалки-подгоняйки» должны напоминать, что порядок в городе – это самое главное. И зависит он как от власти, так и от бизнеса. Каждый предприниматель должен по-хозяйски относиться к своей территории", - написал Еремин.

Напомним, что необычайно снежная зима 2019 года, к которой петербургское правительство оказалось не готовым, породила мем "лопаты Беглова": врио губернатора распорядился выдавать главам районов инструменты, чтобы они лично принимали участие в очистке вверенных им территорий от снега и наледей. Позже сам Беглов с помощниками "под камеры" убирал улицы при помощи лопаты.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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