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14:12

Амосов: Встреча с Бортко и Тихоновой пройдет без огласки

фото ЗакС политика Амосов: Встреча с Бортко и Тихоновой пройдет без огласки

Кандидат в губернаторы Петербурга от "Гражданской платформы" Михаил Амосов рассказал ЗАКС.Ру о будущей встрече с Владимиром Бортко  (КПРФ) и Надеждой Тихоновой ("Справедливая Россия"), где претенденты на пост градоначальника обсудят возможность отказа от участия в выборах в случае, если власти не отменят решение о создании избирательных участков за пределами города. 

Ранее Владимир Бортко призвал Михаила Амосов и Надежду Тихонову снять свои кандидатуры с губернаторских выборов из-за возможных фальсификаций на них. По мнению представителя КПРФ, организация "дачных" избирательных участков в Псковской области негативно скажется на честности подведения итогов голосования. 

По словам Михаила Амосова, встреча трёх кандидатов в губернаторы будет закрытой. На мероприятии претенденты на пост градоначальника хотят обсудить не только возможность снятия своих кандидатур с выборов.

- Встреча будет непубличной. Это будет встреча, где будет участвовать очень ограниченное количество людей. Не скажу, кто будет участвовать. Одну или несколько встреч мы проведем, - заявил ЗАКС.РУ Михаил Амосов.

Бортко обратился к своим соперникам на губернаторских выборах и депутатам Законодательного собрания Михаилу Амосову и Надежде Тихоновой 14 июля во время выступления на митинге КПРФ, посвященном скандалам избирательных кампаний в Петербурге. Позже Амосов заявил, что готов обсудить с другими кандидатами совместные действия по отмене планов создания избирательных участков на территории Ленинградской и Псковской областей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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