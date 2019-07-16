Амосов выступил за ограничение скорости на Невском

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов, регулярно высказывающийся о транспортных проблемах в Петербурге, раскритиковал идею установления заграждений на тротуарах центральной магистрали города - Невского проспекта. Вместе с тем, он предложил альтернативный вариант решения проблемы, которая состоит в регулярных человеческих жертвах от езды гонщиков.

"Считаю, что вопросы безопасности пешеходов от угрозы возможных аварийных ситуаций могут быть решены путём альтернативных способов контроля безопасности дорожного движения на Невском проспекте, например – ограничения скоростного режима автотранспорта, установки камер видеонаблюдения", - говорится в официальном обращении Амосова к руководителю КГИОП Сергею Макарову.

Заграждения, в свою очередь, по мнению политика, не только являются неэффективными, но еще и наносят вред облику главного проспекта мегаполиса.

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