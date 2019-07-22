Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

14:27

Федор Горожанко: Мне предложили деньги за отказ от участия на выборах

фото ЗакС политика Федор Горожанко: Мне предложили деньги за отказ от участия на выборах

Активист и кандидат в муниципальные депутаты МО “Коломна” Федор Горожанко утверждает, что ему якобы предложили 300 тысяч рублей за отказ от участия в выборах.

По словам кандидата в мундепы, днем 18 июля он встретился с главой МО "Коломна" Олегом Столяровым. Горожанко предоставил редакции ЗАКС.Ру аудиозапись, на которой мужчина с похожим на Столярова голосом озвучил суммы от "100 до 300 рублей". Горожанко считает, что речь шла о тысячах рублей. Якобы эти деньги могли быть вознаграждением за отказ четырех кандидатов  "Яблока" от участия в муниципальных выборах.

- Он сказал, что 100 тысяч. Я еще посмеялся, что 100 тысяч как-то вообще неинтересно. Даже, если бы я был злодеем и взял взятку. Он ответил: “Ну, тебе могу дать 300”. Я сказал: “Спасибо большое, не надо, - заявил Горожанко в беседе с ЗАКС.Ру.

Руководитель МО “Коломна” Олег Столяров заявил ЗАКС.Ру, что он не предлагал деньги и не встречался с Горожанко:

- Что за бред какой-то. Они что угодно могут наговорить. Он [Федор Горожанко] в последний раз дверь нам сломал. Я с ним никакие беседы на эти темы не вел. Я что дурак что ли? Я знаю, что они все пишут. Не первый раз имеем дело. Не первый год. Ничего конечно [не предлагал]. Зачем мне это надо? Мы идем цивилизованным путем. Законным.

Вечером 18 июля Федора Горожанко задержали за то, что он якобы сломал дверь в администрации Адмиралтейского района. 19 июля Ленинский районный суд вернул в полицию дело из-за выявленных недостатков. В протоколе было написано, что Горожанко якобы пытался учинить драку в здании ИКМО "Екатерингофский". 

Вечером 19 июля избирательная комиссия МО “Коломна” на повторном заседании отказалась регистрировать Федора Горожанко кандидатом в мундепы. Через два часа после заседания ИКМО отменила собственное решение и зарегистрировала Горожанко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

22 июля 2020, 19:47 “Почему вы так боитесь нас допустить?”: Федор Горожанко о выборах в “Коломне” и “Екатерингофском”

18:18 ИКМО "Екатерингофский" зарегистрировала кандидатом в мундепы координатора "Весны"

17:45 ГИК оставил в силе отказ в регистрации выдвиженцам в МО "Сампсониевское"

17:13 Горизбирком отменил отказ в регистрации кандидату от ЕР после заступничества его однопартийца-члена ГИК

20 июля, 17:05 ГИК отменил отказ ИКМО "Дворцовый округ" регистрировать Грязневич на выборах

20 июля, 16:51 ГИК не удовлетворил жалобы "яблочников" на отказы в регистрации на выборах в МО «Морской»

20 июля, 16:22 ГИК зарегистрировал представителей Партии роста кандидатами в депутаты МО «Георгиевский»

20 июля, 15:54 ТИК № 29 не удовлетворил жалобы на отказ в регистрации кандидатов в мундепы от Партии роста

20 июля, 10:30 ИКМО "Коломна" передумала отказывать Горожанко в регистрации кандидатом

19 июля, 22:40 Горожанко снова отказали в регистрации кандидатом в мундепы “Коломны”

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:44    umnertfdaw   umnertfdaw@rambler.ru
жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью ====---- http://ogo.gl/lovelas

18:31    
"Активисты"  уже лезут в МО ! Для чего ? Открыть на территории МО гей-клуб ? "Активист" - активный гомосексуалист, сующий свой пенис в отверстие другого мужчины, их которого тот выделяет кал. Это так приятно ! И такие извращенцы будут решать наши дела ?

17:25    
ну, скорее всего, не "тысяч", а просто рублей, 100-300 рублей, больше за горожопко и не дали бы))

17:16   Владимир   vrun69@yandex.ru
Мне тоже мильён предложили, так я и не участвую. Но мильён не дали пока.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:24 Политолог Соловей: Московские кандидаты не верят в свой допуск до выборов

19:59 Десять кандидатов в губернаторы истратили на сбор подписей равные суммы

19:28 Муниципал: Обвиненной в мошенничестве бывшей главе администрации МО Смольнинское дали условный срок

18:52 Липецкие коммунисты добиваются наказания для осквернителей памятника Сталину   3

18:50 Смольный готов потратить на грядущий "Фестиваль света" 73 млн рублей   2

18:26 Не допущенные до московских выборов кандидаты обратились к Федотову

18:25 К новому учебному году в Шувалово-Озерках откроется школа на 550 мест

18:18 Муниципал: ИКМО "Екатерингофский" зарегистрировала кандидатом в мундепы координатора "Весны"

18:00 ЛГБТ-активисты требуют, чтобы в отношении Милонова возбудили уголовное дело   2

17:58 После угроз в Петербурге убили активистку Елену Григорьеву   1

17:45 Муниципал: ГИК оставил в силе отказ в регистрации выдвиженцам в МО "Сампсониевское"

17:27 Репост одного из текстов Бабченко привел к возбуждению уголовного дела

17:13 Муниципал: Горизбирком отменил отказ в регистрации кандидату от ЕР после заступничества его однопартийца-члена ГИК

17:06 Навальный нашёл у телеведущего Соловьева и его детей вид на жительство в Италии

16:52 Глава Минэкономразвития рассказал об уровне зависимости России от цен на нефть

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru