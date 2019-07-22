Федор Горожанко: Мне предложили деньги за отказ от участия на выборах

Активист и кандидат в муниципальные депутаты МО “Коломна” Федор Горожанко утверждает, что ему якобы предложили 300 тысяч рублей за отказ от участия в выборах.

По словам кандидата в мундепы, днем 18 июля он встретился с главой МО "Коломна" Олегом Столяровым. Горожанко предоставил редакции ЗАКС.Ру аудиозапись, на которой мужчина с похожим на Столярова голосом озвучил суммы от "100 до 300 рублей". Горожанко считает, что речь шла о тысячах рублей. Якобы эти деньги могли быть вознаграждением за отказ четырех кандидатов "Яблока" от участия в муниципальных выборах.

- Он сказал, что 100 тысяч. Я еще посмеялся, что 100 тысяч как-то вообще неинтересно. Даже, если бы я был злодеем и взял взятку. Он ответил: “Ну, тебе могу дать 300”. Я сказал: “Спасибо большое, не надо, - заявил Горожанко в беседе с ЗАКС.Ру.

Руководитель МО “Коломна” Олег Столяров заявил ЗАКС.Ру, что он не предлагал деньги и не встречался с Горожанко:

- Что за бред какой-то. Они что угодно могут наговорить. Он [Федор Горожанко] в последний раз дверь нам сломал. Я с ним никакие беседы на эти темы не вел. Я что дурак что ли? Я знаю, что они все пишут. Не первый раз имеем дело. Не первый год. Ничего конечно [не предлагал]. Зачем мне это надо? Мы идем цивилизованным путем. Законным.

Вечером 18 июля Федора Горожанко задержали за то, что он якобы сломал дверь в администрации Адмиралтейского района. 19 июля Ленинский районный суд вернул в полицию дело из-за выявленных недостатков. В протоколе было написано, что Горожанко якобы пытался учинить драку в здании ИКМО "Екатерингофский".

Вечером 19 июля избирательная комиссия МО “Коломна” на повторном заседании отказалась регистрировать Федора Горожанко кандидатом в мундепы. Через два часа после заседания ИКМО отменила собственное решение и зарегистрировала Горожанко.

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