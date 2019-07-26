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Муниципал

10:57

Горожанко обратился к Памфиловой из-за скандалов на муниципальных выборах

фото ЗакС политика Горожанко обратился к Памфиловой из-за скандалов на муниципальных выборах

Активист и зарегистрированный кандидат в муниципальные депутаты МО "Коломна" и МО "Екатерингофский" Федор Горожанко обратился к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с требованием распустить муниципальные избиркомы, которые оказались замешаны в скандалах. 

Горожанко подробно рассказал о ситуации в МО "Коломна", которая "захвачена кланом вице-спикера городского Заксобрания Сергея Соловьёва. В муниципалитете заседают и кормятся его многочисленные друзья, помощники и родня: мать, брат, жена брата... Возглавляет муниципальный совет давний соратник Соловьёва – Олег Столяров. Cреди нынешних депутатов Коломны зять Столярова – Константин Качалин. А в новый муниципальный совет по спискам Единой России собирается пройти еще и сын Столярова – Андрей".

Активист напомнил, как избирком "Коломны" сначала отказал в регистрации кандидатам в мундепы от "Яблока" якобы из-за неуведомления ИКМО о партийной конференции, хотя партия присылала все необходимые документы по почте. "Яблоко" обратилось в Горизбирком, где решение об отказе было оспорено. ГИК отправил документы кандидатов на повторное рассмотрение в ИКМО "Коломна".

Во время повторного заседания ИКМО сначала вновь отказала всем кандидатам в регистрации, а через два часа отменила свой отказ. Хотя по закону "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга" избиркомы муниципалитетов не могут отменять собственные решения.

В обращении к Памфиловой Горожанко рассказал о том, что глава МО "Коломна" Олег Столяров предлагал ему 300 тысяч рублей за отказ участвовать в муниципальных выборах: "Олег Евгеньевич предложил деньги в обмен на отказ от участия в выборах – меня и еще трех членов нашей команды. Заплатить нам, как он сказал будет проще, чем заносить куда-то «туда»".

"А у вас, Элла Александровна, хочется спросить: какое отношение к выборам имеет вся эта возня? Почему вместо встреч с избирателями, убеждения, конкуренции программ и планов работы мы должны вести борьбу с бюрократами и жуликами в ИКМО и городском избиркоме? До дня голосования все меньше времени, большую часть из которого мы боремся только за свое закрепленное в Конституции право участвовать в выборах. Это не выборы, Элла Александровна, и вы прекрасно это знаете!", - заключил Горожанко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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