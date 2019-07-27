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27 июля, 23:36

Петербургские политики хотят поддержать московскую акцию за честные выборы

фото ЗакС политика Петербургские политики хотят поддержать московскую акцию за честные выборы

Оппозиционные политики Петербурга задумались о возможности провести акцию солидарности с московскими коллегами, выступающими за допуск к участию в выборах независимых кандидатов. Подобные заявления сделали в соцсетях депутат Законодательного собрания Максим Резник и координатор проекта "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров.

В Москве 27 июля прошла массовая акция, в ходе которой были задержаны более тысячи человек, по данным "ОВД-Инфо" и МВД. Поводом для столичного митинга стали многочисленные отказы независимым кандидатам в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы. Вечером 27 июля политики Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов и другие оппозиционеры планировали провести встречу со своими избирателями. Соболь и Жданов вместе с сотнями москвичей попали в автозак, а Гудков и Яшин так и не смогли пройти на площадь из-за оцепления. В итоге Яшин в соцсетях предложил провести следующий митинг 3 августа. Гудков на  своей странице в Facebook оповестил, что заявка подана.  

На его призыв отозвались петербургские политики. В Северной столице в 2019 году проходят муниципальная и губернаторская кампании. И та, и другая вызывают критику у оппозиционеров и наблюдателей. Муниципальные выборы сопровождаются практически ежедневными скандалами и большим числом нарушений. 

"Поддержим москвичей, друзья-петербуржцы?! У нас общие беды и общие задачи", - написал Максим Резник в соцсетях, обратившись к сторонникам из Комитета защиты Петербурга. В качестве площадки для вероятной акции политик предложил гайд-парк на площади Ленина. 

Как рассказал ЗАКС.Ру координатор "Объединенных демократов" и кандидат в мундепы МО №78 Андрей Пивоваров, о сотрудничестве в организации акции солидарности ведутся переговоры в том числе и со штабом Алексея Навального в Петербурге. Уведомление о митинге в гайд-парке оппозиционеры планируют подать в начале следующей недели. Главными темами мероприятия, по словам Пивоварова, станут солидарность с московскими независимыми кандидатами в их борьбе за допуск к выборам, протест против силового разгона мирной акции и, разумеется, привлечение внимания к проблемам избирательного процесса в Петербурге. 

Прошлый митинг за честные выборы в Петербурге состоялся 24 июля на площади Ленина. Акция была согласована с властями. В мероприятии поучаствовали около 4 тысяч человек. Подробнее об этом митинге можно прочитать на ЗАКС.Ру.    


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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