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17:37

Бортко начал самостоятельно раздавать свою агитацию

фото ЗакС политика Бортко начал самостоятельно раздавать свою агитацию

Кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко решил сам выйти на пикет для раздачи собственной агитации. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба выдвиженца.

Там же уточнили, что Бортко принял такое решение для защиты своих пикетчиков «от необоснованных претензий полицейских и охранников». Пресс-служба поделилась фотографией кандидата, раздающего агитационные материалы, сообщив, что фото сделал случайный прохожий. Изображение уже облетело социальные сети, добавили в пресс-службе. При этом, там не пояснили, где именно и когда Бортко вышел на пикет.

Напомним, 29 июля предвыборный штаб кандидата от КПРФ заявил, что столкнулся с проблемами при согласовании пикетов для раздачи агитации. Его конкуренты на пост главы города Михаил Амосов и Надежда Тихонова пока пикеты не организовывали, а у врио губернатора Александра Беглова агитация завершилась 24 июля. На август штаб Беглова план по пикетированию пока не составил.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:12    
Зачем 72-летний Бортко полез в эту выборную хрень без каких-либо шансов? Непонятно, Зюганов заставил отработать депутатство от КПРФ в ГД, что ли?

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