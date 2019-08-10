Полиция задерживает участников пикетов за честные выборы в Петербурге

На петербургской акции за честные выборы у Гостиного двора 10 августа полиция задержала Евгения Мусина, Павла Чупрунова и Ольгу Гусеву.

Активисты планировали провести серию одиночных пикетов за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, активистка штаба Алексея Навального в Петербурге Гусева даже не успела встать с плакатом.

В данный момент полиция продолжает задержания. В автозаки отправлены еще двое. Причины задержаний правоохранители не поясняют, действуют жестко. Возле станции метро "Гостиный двор" выстроились машины полиции и Росгвардии. Уличные музыканты исполняют песню Виктора Цоя "Перемен".

Задержанных везут в 78 отдел полиции.

Сегодня, 10 августа, в Москве проходит санкционированный митинг за честные выборы на проспекте Сахарова. В помещении своего предвыборного штаба была задержана незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. В штаб-квартиру, где находится резервная студия канала "Навальный LIVE" вломились представители силовых структур.