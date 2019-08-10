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Новости

14:13

Полиция задерживает участников пикетов за честные выборы в Петербурге

// фото: Протестный Петербург
фото ЗакС политика Полиция задерживает участников пикетов за честные выборы в Петербурге

На петербургской акции за честные выборы у Гостиного двора 10 августа полиция задержала Евгения Мусина, Павла Чупрунова и Ольгу Гусеву. 

Активисты планировали провести серию одиночных пикетов за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, активистка штаба Алексея Навального в Петербурге Гусева даже не успела встать с плакатом. 

В данный момент полиция продолжает задержания. В автозаки отправлены еще двое. Причины задержаний правоохранители не поясняют, действуют жестко. Возле станции метро "Гостиный двор" выстроились машины полиции и Росгвардии. Уличные музыканты исполняют песню Виктора Цоя "Перемен".

Задержанных везут в 78 отдел полиции.

Сегодня, 10 августа, в Москве проходит санкционированный митинг за честные выборы на проспекте Сахарова.  В помещении своего предвыборного штаба была задержана незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. В штаб-квартиру, где находится резервная студия канала "Навальный LIVE" вломились представители силовых структур.

 

 

 

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16:26    
Всем уже стало понятно, что ни каких честных выборов не будет.
И ОМОН это демонстрирует наглядно - они не за честные выборы.
Они, вероятно, поддерживают беззаконие и охраняют бюджетную кормушку власти.
Выборы срочно надо отменять и начинать кампанию заново.
Иначе всенародный протест перерастёт в революцию.

15:01    
Те кто вякает про бунт надо отправить рабами куда-нибудь в рабовладельческое государство.

14:29    
Бунт нужно гасить в зародыше, не дать бунтовщикам поднять головы, что и делает наш доблестный ОМОН! Молодцы!

Страница 1-ая (всего: 1)
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Все новости:
16:33 Главу штаба Жданова Золотаревского задержали у сцены митинга. Мероприятие завершено

16:25 Митинг в Москве: на сцене - "Кровосток", начальник штаба Жданова предложил собравшимся "погулять"

16:07 "Белый счетчик": На территорию митинга на Сахарова прошли свыше 47 тысяч человек   3

15:55 "Руки прочь!": Полиция начала оцеплять проспект Сахарова; митинг согласован до 16:00   1

15:52 Число задержанных в Петербурге превысило 50 человек   2

15:35 "Я устал от картин на наших улицах": Несмотря на помехи со звуком рэпер Face начал своё выступление   2

15:16 На протестной акции в Петербурге распылили перцовый баллончик   7

15:15 МВД насчитало 15 тысяч человек на митинге на проспекте Сахарова; "Белый счетчик" заявляет о 28 тысячах   6

15:09 В Петербурге пытались задержать журналистку "Новой газеты" и фотографа "Коммерсанта"   4

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