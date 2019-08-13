«Сам придумал – сам сказал»: первый раунд губернаторских дебатов

В Петербурге стартовала серия дебатов кандидатов в губернаторы. Первая встреча состоялась во вторник, 13 августа, в студии телеканала «Россия». Участники губернаторской гонки рассуждали на тему городского бюджета. В ходе встречи выяснилось, что врио губернатора Александр Беглов не ассоциирует себя ни с какими политическими партиями, а представляющий демократический лагерь Михаил Амосов наиболее яростно относится к кандидату от КПРФ Владимиру Бортко.

Знакомые истории

Первый раунд дебатов между претендентами на высший должностной пост города назначили на 9 часов утра. Посмотреть их можно было по телеканалам «Россия 1» и «Россия 24» или послушать по радио «Россия». Предпочитающим онлайн-трансляции пришлось довольствоваться только звуком. Видео дебатов в прямом эфире в сети не было.

Мероприятие продлилось порядка 45 минут. Каждый его участник выступал в общей сложности по 10 минут. Формат дебатов не предусматривал вопросы друг другу, только выступления и общение с ведущим. Накала эмоций и острых дискуссий не было. Кандидаты спокойно и последовательно рассуждали о своем видении распределения бюджетных средств. В основном, каждый из них повторял тезисы, которые уже озвучивал в ходе предвыборной кампании и работы в органах власти.

Коммунист Владимир Бортко призвал изменить систему управления городом, сократив расходы на городскую администрацию и разорвав монополию на власть «Единой России», представители которой, по его словам, богатеют при существующем режиме. Также он заявил, что необходимо поднимать городскую промышленность. Баллотирующийся от «Гражданской платформы» беспартийный Михаил Амосов предложил освободить бизнес «от тех административных пут, которые взимает чиновничий класс с бизнеса». Для этого, по его словам, необходимо поставить исполнительную власть под контроль выборных органов. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который идет на выборы самовыдвиженцем, в очередной раз пообещал, что при нем региональный бюджет вырастет до 1 трлн рублей, а город будет развиваться как «комфортный», «социальный», «умный» и «открытый».

«Не человек будет бегать за льготами, а льготы сами придут к нему», - повторил временный глава города еще одно свое утверждение, которое ранее произносил не раз.

Представительница «Справедливой России» Надежда Тихонова вернулась к критике монополизма «Единой России», который, по ее словам, привел к коррупции и антинародным законам, в том числе повышению пенсионного возраста.

«Все решения должны приниматься не в интересах монополистов, а в интересах человека», - отметила Тихонова.

Когда кандидатам дали возможность выступить по второму кругу, Амосов присоединился к критике партии власти. Он напомнил, что во времена правления единоросса Валентины Матвиенко город заключил «тайное соглашение» на строительство Западного скоростного диаметра, из-за которого теперь ежегодно концессионеру выплачивается по 4-5 млрд рублей из казны. Теперь, отметил кандидат, планируется строительство Восточного скоростного диаметра, который обойдется в 160 млрд рублей. Амосов предложил отложить этот проект и решать транспортные проблемы за счет строительства локальных объектов.

Из всех участников дебатов единороссов не критиковал только Беглов. Но и он поспешил заверить всех, что беспартийный, когда до него снова дошла очередь выступать.

«Я здесь единственный хозяйственник среди политиков, единственный, не принадлежащий ни к одной политической партии», - заявил он, добавив, что его партия – это горожане.

Незаметная приостановка

На официальном сайте петербургского отделения «Единой России» до недавнего времени была размещена анкета Беглова. Он состоял в партии с 2003 года и несколько лет входил в ее высший совет. Сейчас эта страница удалена, но в кэше Google сохранилась копия, которая говорит о том, что еще как минимум 7 августа 2019 года информация была в сети.

В биографии Беглова, представленной в его агитках, вообще ни слова не говорится о том, что глава города когда-то состоял в партии. 31 мая ЗАКС.Ру опросил нескольких депутатов ЗакСа из «Единой России» по поводу решения главы города идти на выборы самовыдвиженцем, а не от партии. Никто из собеседников не ответил, что градоначальник уже покинул их ряды.

Глава пресс-службы штаба общественной поддержки Беглова Сергей Кормилицын сообщил ЗАКС.Ру, что Беглов приостановил членство в «Единой России», когда перешел на государственную должность.

«Сейчас он не связан какими-либо обязательствами ни с одной партией. На выборы губернатора Санкт-Петербурга он идет в качестве самовыдвиженца, потому что такой путь позволяет собрать подписи избирателей, и тем самым изначально заручиться поддержкой и доверием. Что делает выдвижение на пост губернатора более честным и более интерактивным по отношению к городу», - отметил Кормилицын.

Пресс-служба петербургского отделения единороссов уточнила ИА «Телеграф» даже точную дату приостановки членства Беглов - 21 апреля 2012 года, после того его назначили полпредом по ЦФО. В своей публикации от 13 июня издание опубликовало даже скрин ответа представителей партии власти.

В дальнейшем по ходу дебатов Амосов был корректнее. Перечисляя своих противников, он упомянул, что Бортко – коммунист, Тихонова – социал-демократ, а Беглова активно поддерживают представители «Единой России». Это был, пожалуй, самый жесткий выпад кандидата в сторону главы города за все 45 минут. Амосов более охотно критиковал Бортко, то за то, что «Сталина хвалит», то за якобы мечты о механизмах централизации. Кандидат от КПРФ возразил, что такого не говорил. «Сам придумал – сам сказал», - возмутился Бортко.

Завершая дебаты, Амосов заявил, что 8 сентября петербуржцев ждут настоящие выборы. «Такого давно не было», - отметил он. Тихонова подчеркнула преимущества социал-демократической модели политики, а Бортко сказал, что испытывает «дежавю». По словам представителя КПРФ, в 2011 году в город приезжал президент Путин и, представляя предыдущего губернатора, тоже обещал все хорошее.

«И где оно? Как бы так же не случилось и в этот раз. Ладно, не будем об этом», - не закончил свою мысль коммунист. Беглов выступал последним. В оставшиеся 10 секунд он пожелал всем удачи, успехов и реализации намеченных планов.

Следующий раунд дебатов пройдет 16 августа. Его будет транслировать канал «Санкт-Петербург» в 18-00. Кандидатам предстоит ответить на вопрос «Как сделать Петербург удобным для жизни?».

Сергей Еремеев

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