СМИ: Уволенный из-за "дела Голунова" подполковник ФСБ трудоустроился в "Газпром"

Фигурант расследования Ивана Голунова о столичном ритуальном бизнесе, подполковник ФСБ Марат Медоев, уволенный месяц назад из-за сфабрикованного в отношении журналиста дела, вошел в состав службы безопасности "Газпрома", уведомляет "Русская служба BBC", ссылаясь на свои источники.

Данную информацию, впрочем, пока в госкорпорации не подтвердили.

Напомним, Медоев был помощником главы столичного управления ФСБ Алексея Дорофеева. Они оба упоминались в расследовании о рынке похоронных услуг в Москве как личности, которые могут иметь отношение к бывшему сотруднику МВД Артему Екимову, который по поручению московских властей "наводил порядок" в данной сфере после массовой драки на Хованском кладбище в 2016 году. Медоева и Дорофеева считают связанными с уголовным делом о попытке сбыта наркотиков, которое возбудили против Голунова.

Голунова задержали в начале июня и отправили под домашний арест. В деле было немало несостыковок, экспертиза не выявила следов употребления журналистом запрещенных веществ, в связи с чем выяснилось, что наркотики могли ему подкинуть при задержании. После этого - на фоне массовых протестов - с Голунова сняли обвинения, а 13 июня Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.