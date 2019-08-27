Московский район попросил у города 7 млн рублей на патриотическое воспитание

Администрация Московского района нуждается в дополнительных 7,032 млн рублей на организацию патриотических мероприятий для молодежи, заявил в ходе «нулевых чтений» бюджета Петербурга на 2020 год первый замглавы Московского района Борис Эпельман.

По его словам, еще 63 млн рублей необходимо на ремонт домов молодежи и организацию в них современных общественных пространств.

Эпельман быстро зачитал и другие дополнительные потребности администрации. На это глава бюджетно-финансового комитета ЗакСа Максим Яковлев попросил говорить кратко и от себя.

Заместитель Яковлева Андрей Васильев добавил, что, по его мнению, докладчик некомпетентен. Он заявил, что выступать на чтениях должен глава района, поскольку определяется судьба жизни города на грядущий год.

Первый замглавы Московского района извинился за своего руководителя Владимира Ушакова, отметив, что тот в настоящее время участвует в исполнении поручений врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Васильев в ответ попросил не прикрываться именем главы города.

Напомним, «нулевые чтения» бюджета Петербурга пройдут в Заксобрании до 30 августа включительно. В этом году журналистам не предоставляют возможность ознакомиться с полным объемом предложений, отказываясь дать копии раздаточных материалов.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.