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13:54

На парусную школу "Крестовский остров" попросили 176 млн рублей из бюджета

фото ЗакС политика На парусную школу "Крестовский остров" попросили 176 млн рублей из бюджета

В 176 млн рублей бюджетных средств оценил потребности парусной школы «Крестовский остров» заместитель главы Петроградского района Дмитрий Думназев. Дополнительные потребности района он озвучил 27 августа во время «нулевых чтений» по бюджету Петербурга в Заксобрании.

По словам Думназева, около 104 млн рублей должны пойти на оплату выездов спортсменов на соревнования, а 72 млн рублей – на оснащение школы оборудованием.

– Богатеньким надо что-то делать. Вот они яхтами занимаются, – заметил заместитель главы бюджетно-финансового комитета Андрей Васильев.

Еще больше Васильева возмутило, что также районные власти попросили выделить более 240 млн рублей на благоустройство Крестовского острова. Депутат заявил, что приоритеты руководства ему непонятны. Он отметил, что Крестовский остров малонаселен и районные власти предлагают благоустроить дорожки для «богатых Буратин», которые там проживают.

«Нулевые чтения» по бюджету Петербурга на 2020 год проходят в Заксобрании с 26 по 30 августа. В этом году журналистам не предоставляют возможность ознакомиться с полным объемом предложений, отказываясь дать копии раздаточных материалов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:33    
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