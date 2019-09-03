«Недопустимая для коммуниста форма протеста»: Петербургское КПРФ высказалось о снятии Бортко

В Петербурге состоялось заседание бюро комитета регионального отделения КПРФ, по итогу которого было принято заявление о снятии режиссера Владимира Бортко с губернаторской гонки.

Бюро приняло решение не поддерживать никого из троих кандидатов, оставшихся в бюллетене, «поскольку они не отражают интересов трудящихся нашего города». Согласившись с тем, что «избирательный процесс организован нечестно», поступок своего кандидата коммунисты осудили.

«Мы считаем недопустимой для коммуниста избранную В.В. Бортко и приведшую к оставлению им фронта политической борьбы форму протеста против творящихся беззаконий», - говорится в заявлении.

Относительно возможных наказаний режиссера в заявлении ничего не говорится. Уточняется только, что решение о членстве в партии Бортко будет принято в соответствии с уставом КПРФ.

Ранее заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что режиссер должен самостоятельно покинуть ряды компартии. Строжайшего наказания для Бортко потребовал также депутат Госдумы Валерий Рашкин. Поступок снявшегося кандидата раскритиковал и лидер партии Геннадий Зюганов.

Напомним, Бортко заявил о намерении сняться с выборов 30 августа в прямом эфире телевизионных дебатов. На следующий день он подал соответствующее заявление в Горизбирком и провел пресс-конференцию, на которой, в частности, выяснилось, что за день до объявления о снятии коммунист встречался с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Свое решение отказаться от участия в выборах Бортко объяснил тем, что в городе готовятся фальсификации, связанные, в том числе, с голосованием на экстерриториальных участках в Ленинградской и Псковской областях, он не верит в возможность второго тура и не хочет получить свои «почетные» 17%, оставшись вторым.

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