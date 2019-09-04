Шлосберг удивлен, что для выборов петербургского губернатора не сделали участков в Москве

Голосование на экстерриториальных участках, которое ожидает Петербург, лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг назвал "аферой", которая ранее "сошла с рук" московскому мэру Сергею Собянину, после чего дурной пример был взят на вооружение другими чиновниками. В связи с этим он ехидно рассудил: если теперь можно выбирать главу Петербурга в Псковской области, то, наверное, не будет ничего страшного, если разрешить это делать в столице.

"Самое большое число питерских находится в столице нашей родины. Давайте на Красной площади организуем такой избирательный участок, в администрации президента, в правительстве, где угодно. В Москве можно сто избирательных участков, триста сделать по выборам губернатора Петербурга, придет столько питерских, что мало никому не покажется", - поиронизировал Шлосберг в эфире радиостанции "Свобода".

Политик убежден, что федеральное законодательство необходимо корректировать: голосование на экстерриториальных участках, по его мысли, должно быть строжайше запрещено во всех без исключения случаях и регионах. Что же касается петербургских кандидатов, которых осталось три, то, если бы Михаил Амосов и Надежда Тихонова снялись с выборов до 2 сентября, для Шлосберга это было бы "самое достойное, что они могли сделать".

В Ленинградской области откроется 62 "дачных" участка, в Псковской - 15. Глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно выступала против такого новшества, но Горизбирком фактически ее проигнорировал. Корреспонденты ЗАКС.Ру ранее посетили 11 предполагаемых избирательных участков в Псковской области. Оказалось, что найти некоторые из них неподготовленному человеку крайне нелегко.

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