Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:17

Шлосберг удивлен, что для выборов петербургского губернатора не сделали участков в Москве

фото ЗакС политика Шлосберг удивлен, что для выборов петербургского губернатора не сделали участков в Москве

Голосование на экстерриториальных участках, которое ожидает Петербург, лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг назвал "аферой", которая ранее "сошла с рук" московскому мэру Сергею Собянину, после чего дурной пример был взят на вооружение другими чиновниками. В связи с этим он ехидно рассудил: если теперь можно выбирать главу Петербурга в Псковской области, то, наверное, не будет ничего страшного, если разрешить это делать в столице.

"Самое большое число питерских находится в столице нашей родины. Давайте на Красной площади организуем такой избирательный участок, в администрации президента, в правительстве, где угодно. В Москве можно сто избирательных участков, триста сделать по выборам губернатора Петербурга, придет столько питерских, что мало никому не покажется", - поиронизировал Шлосберг в эфире радиостанции "Свобода".

Политик убежден, что федеральное законодательство необходимо корректировать: голосование на экстерриториальных участках, по его мысли, должно быть строжайше запрещено во всех без исключения случаях и регионах. Что же касается петербургских кандидатов, которых осталось три, то, если бы Михаил Амосов и Надежда Тихонова снялись с выборов до 2 сентября, для Шлосберга это было бы "самое достойное, что они могли сделать".

В Ленинградской области откроется 62 "дачных" участка, в Псковской - 15. Глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно выступала против такого новшества, но Горизбирком фактически ее проигнорировал. Корреспонденты ЗАКС.Ру ранее посетили 11 предполагаемых избирательных участков в Псковской области. Оказалось, что найти некоторые из них неподготовленному человеку крайне нелегко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:45 Амосов призвал петербуржцев создать большую гражданскую коалицию

3 сентября, 20:11 Вишневский обратился в ГИК из-за информации о «прикреплении» бюджетников к поликлиникам Центрального района

3 сентября, 12:06 Зюганов осудил решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга

2 сентября, 18:38 В стане КПРФ требуют лишить Бортко партбилета

2 сентября, 17:05 Менее двух тысяч человек проголосуют на выборах губернатора Петербурга в Псковской области

1 сентября, 16:15 ГИК аннулировал регистрацию кандидата в губернаторы Бортко

1 сентября, 12:23 "Браво!": Шевченко передумал и теперь считает, что Бортко "эффектно" выбыл из губернаторской гонки

31 августа, 15:43 Матвиенко составила идеальный портрет губернатора

31 августа, 13:09 "Наблюдатели Петербурга" осмотрели интерьеры "дачных" участков для голосования

31 августа, 12:15 Бортко рассказал, что Кириенко отговаривал его сниматься с выборов

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:23    
Не нужны избирательные участки. Сайт сделать с авторизацией через госуслуги и голосовать. Если голосование анонимное то надо предусмотреть чтобы никто сразу не подсчитывал.

15:57    
И в Турции нужны избирательные участки. Там сейчас много питерцев.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:09 Муниципал: Кандидата в муниципалы поселка Лисий Нос заподозрили в плагиате агитации орловского депутата

17:56 На муниципальных выборах в Ленобласти избирательные участки откроются раньше, чем планировалось

17:31 Участника митинга 27 июля в Москве Коваленко отправили на 3,5 года в колонию за брошенную мусорку   1

17:30 В Выборге благоустраивают Смоляной мыс

16:57 Эсеры вместе с издательством "Терра" поддержали детские дома, интернаты и школы

16:46 Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Соловьева арестовали из-за акции 31 августа   3

16:22 Мединский осудил комиксы на историческую тематику

16:01 Росгвардия: Приговоры участникам митинга 27 июля соответствуют тяжести совершенных преступлений   8

15:30 Памфилова не видит нарушений закона в проекте Навального "Умное голосование"

15:23 «Инфометр»: Петербург занял 27 место по информационной открытости исполнительной власти

15:19 Как открепиться от своего избирательного участка в последние дни перед голосованием   1

14:59 У здания Смольного пикетируют в защиту Шуваловского дворца

14:29 Совершаева обрекла молодых политиков на одиночество   1

14:24 Муниципал: ЦИК не удовлетворил две жалобы из Петербурга

14:17 Шлосберг удивлен, что для выборов петербургского губернатора не сделали участков в Москве   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru