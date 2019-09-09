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15:37

Медведев назвал Беглова избранным губернатором до итогов выборов

фото ЗакС политика Медведев назвал Беглова избранным губернатором до итогов выборов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил врио губернатора Петербурга Александра Беглова с победой на выборах еще до объявления итогов голосования и заявил, что тот никогда не обрывал связей с «Единой Россией», передает РИА «Новости».

«Хочу также поздравить избранного губернатора Петербурга, Александра Беглова... Он самовыдвиженец, но не порывал своих связей с "Единой Россией". Мы также считаем его близким нам человеком. Поздравляем и желаем дальнейших успехов в должности губернатора», - сказал Медведев в отделении «Единой России» в Петербурге.

Беглов лидирует на выборах после обработки 99,26% протоколов УИК с результатом 64,46% голосов. Его конкурент – Надежда Тихонова и Михаил Амосов – набирают пока 16,85% и 16,01% голосов соответственно.

Глава ЦИК Элла Памфилова резко потребовала от Горизбиркома Петербурга не спешить с итогами выборов, в том числе губернатора. По ее словам, сначала нужно разобраться со всеми жалобами.

Беглов долгое время был членом «Единой России», в 2003-2004 годах возглавля петербургское отделение партии. Его представители утверждают, что он приостановил членство, став полпредом президента в ЦФО. На предвыборных дебатов Беглов объявил себя беспартийным – и вскоре после этого с сайта «Единой России» была удалена биография, в которой он фигурировал как действующий член высшего совета партии.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:17    
Беглов-наш губернатор! Адекватных петербуржцев, а не всякой прозападной мрази, либерально-гомосечных изгоев и отщепенцев!

16:13    
Беглов же сказал на дебатах, что «времена, когда “рулили” партии, прошли, теперь будут заниматься делом петербуржцы» и назвал себя беспартийным, заявив, что у него «одна партия — наши горожане». Запамятовали, Дмитрий Анатольевич?

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