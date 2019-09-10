Цыпляев: Соперники Беглова не смогли сформулировать какую-либо серьезную программу

Петербургский политик, бывший полпред по СЗФО Сергей Цыпляев, подводя итог губернаторским выборам, обратил внимание на слабость программ, предложенных Надеждой Тихоновой и Михаилом Амосовым. В них не содержалось никакого масштабного плана будущего и глобальных идей, утверждает Цыпляев, и это одна из причин их поражения, а также того, что, по его предположению, ничтожное количество петербуржцев вообще было в курсе, что именно предлагали для города соперники врио губернатора Александра Беглова.

"Мы понимаем, что это спарринг-партнеры специально отобранные, и они были не в состоянии сформулировать хоть сколько-нибудь серьезную программу. Разговоры о том, какой сквер нужно отбить, возможно, хороши для выборов муниципальных или парламентских, но губернатор - это гораздо серьезнее. Вы должны работать со всеми и, самое главное, заниматься стратегическим целеполаганием", - рассудил гость студии "Эха Петербурга".

10 сентября врио губернатора сообщил на заседании правительства, что использует наиболее важные для города предложения, фигурирующие в предвыборных программах двух его соперников. По итогам практически полного подсчета голосов Беглов побеждает со значительным отрывом, набирая более 64 процентов голосов.

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