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14:17

Цыпляев: Соперники Беглова не смогли сформулировать какую-либо серьезную программу

фото ЗакС политика Цыпляев: Соперники Беглова не смогли сформулировать какую-либо серьезную программу

Петербургский политик, бывший полпред по СЗФО Сергей Цыпляев, подводя итог губернаторским выборам, обратил внимание на слабость программ, предложенных Надеждой Тихоновой и Михаилом Амосовым. В них не содержалось никакого масштабного плана будущего и глобальных идей, утверждает Цыпляев, и это одна из причин их поражения, а также того, что, по его предположению, ничтожное количество петербуржцев вообще было в курсе, что именно предлагали для города соперники врио губернатора Александра Беглова

"Мы понимаем, что это спарринг-партнеры специально отобранные, и они были не в состоянии сформулировать хоть сколько-нибудь серьезную программу. Разговоры о том, какой сквер нужно отбить, возможно, хороши для выборов муниципальных или парламентских, но губернатор - это гораздо серьезнее. Вы должны работать со всеми и, самое главное, заниматься стратегическим целеполаганием", - рассудил гость студии "Эха Петербурга".

10 сентября врио губернатора сообщил на заседании правительства, что использует наиболее важные для города предложения, фигурирующие в предвыборных программах двух его соперников. По итогам практически полного подсчета голосов Беглов побеждает со значительным отрывом, набирая более 64 процентов голосов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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15:11    
Рассуждения Цыпляева - пустой трёп, попытка напомнить о себе любимом, всеми забытом.

14:59    
Дело не в программе, а в том, что их непустили на телеэкран.
А Беглова бессовестно транслировали по всем каналам с утра до вечера, он только из унитаза в уши не лез.
У него тоже нет ни какой внятной программы и стратегии расходования бюджета. Беглов надавал всем обещаний не подкреплённых законодательными актами, которые выполнить не сможет из-за дефицита бюджета (короче наврал с три короба).
Бабки проголосовали за того, кого зомбоящик показал и сделали ему хороший процент. Однако чиновникам из его команды и администрации районов этого показалось мло, так они начали вводить в систему ГАС-выборы липовые данные бессовестно приписывая ему сотни голосов. Совсем обнаглели от безнаказанности! В такой ситуации лигитимность  избрания губернатора под большим вопросом, а сама личность Беглова достойна презрения. Жуликов и воров во власти стало больше.

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