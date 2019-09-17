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19:23

В Петербурге начался митинг против фальсификаций на выборах

фото ЗакС политика В Петербурге начался митинг против фальсификаций на выборах

Более 400 человек пришли на площадь Ленина 17 сентября к началу акции оппозиционеров, посвященной итогам муниципальных и губернаторских выборов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Заявителями акции выступили депутаты ЗакСа Максим Резник, Борис Вишневский, Надежда Тихонова, Александр Егоров, активисты штаба Навального Денис Михайлов, Ольга Гусева, координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански и другие.

Митинг открыла вновь избранная муниципальный депутат МО "Финляндский округ" Светлана Уткина. Она напомнила о государственных репрессиях в отношении штабов Алексея Навального и зачитала заявления нескольких оппозиционных мундепов, потребовавших распустить Горизбирком и привлечь к ответственности представителей ИКМО, участвовавших в фальсификациях.

Отдельные участники митинга пожаловались, что полицейские не пускали внутрь огороженного периметра с зонтами "из соображений антитеррористической безопасности", но большинству зонтики пронести удалось.

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Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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