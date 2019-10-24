Олег Басилашвили оставил свою подпись под "письмом трехсот"

Актёр, народный артист СССР Олег Басилашвили подписался под "письмом трехсот" - манифестом с требованием прекратить уголовное преследование фигурантов "московского дела", сообщил у себя в Telegram-канале "яблочник" Борис Вишневский.

Ранее сегодня в поддержку участников разбирательства высказалась депутат Заксобрания Оксана Дмитриева. Кроме неё и Вишневского из числа парламентариев свои подписи оставили также Максим Резник, Надежда Тихонова, Сергей Трохманенко, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Александр Рассудов.

Также поддержать фигурантов дела о "массовых беспорядках" в столице решили свыше ста петербургских муниципалов.

Письменное обращение политических и общественных деятелей адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, руководителю Администрации президента Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко.

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